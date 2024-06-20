https://ria.ru/20240620/bespilotnik-1954134187.html

В Славянске-на-Кубани беспилотник упал на частный дом

В Славянске-на-Кубани беспилотник упал на частный дом - РИА Новости, 20.06.2024

В Славянске-на-Кубани беспилотник упал на частный дом

Беспилотник упал на частный дом в Славянске-на-Кубани, он полностью разрушен, по предварительным данным, погиб один человек, сообщает оперштаб региона в... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T04:10

2024-06-20T04:10

2024-06-20T04:20

специальная военная операция на украине

славянск-на-кубани

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СОЧИ, 20 июн – РИА Новости. Беспилотник упал на частный дом в Славянске-на-Кубани, он полностью разрушен, по предварительным данным, погиб один человек, сообщает оперштаб региона в Telegram-канале."В ночь на 20 июня Славянск-на-Кубани подвергся атаке со стороны киевского режима. По информации ЕДДС Славянского района, беспилотник упал на частный дом, он полностью разрушен. На месте работают все оперативные и экстренные службы, разбирают завалы. По предварительной информации, есть погибший", - сообщается в сообщении оперштаба.

https://ria.ru/20240620/obstrely-1954124694.html

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славянск-на-кубани, происшествия, краснодарский край, россия, славянский район