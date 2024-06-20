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В Славянске-на-Кубани беспилотник упал на частный дом - РИА Новости, 20.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:10 20.06.2024 (обновлено: 04:20 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/bespilotnik-1954134187.html
В Славянске-на-Кубани беспилотник упал на частный дом
В Славянске-на-Кубани беспилотник упал на частный дом - РИА Новости, 20.06.2024
В Славянске-на-Кубани беспилотник упал на частный дом
Беспилотник упал на частный дом в Славянске-на-Кубани, он полностью разрушен, по предварительным данным, погиб один человек, сообщает оперштаб региона в... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T04:10
2024-06-20T04:20
специальная военная операция на украине
славянск-на-кубани
происшествия
краснодарский край
россия
славянский район
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СОЧИ, 20 июн – РИА Новости. Беспилотник упал на частный дом в Славянске-на-Кубани, он полностью разрушен, по предварительным данным, погиб один человек, сообщает оперштаб региона в Telegram-канале."В ночь на 20 июня Славянск-на-Кубани подвергся атаке со стороны киевского режима. По информации ЕДДС Славянского района, беспилотник упал на частный дом, он полностью разрушен. На месте работают все оперативные и экстренные службы, разбирают завалы. По предварительной информации, есть погибший", - сообщается в сообщении оперштаба.
https://ria.ru/20240620/obstrely-1954124694.html
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славянск-на-кубани, происшествия, краснодарский край, россия, славянский район
Специальная военная операция на Украине, Славянск-на-Кубани, Происшествия, Краснодарский край, Россия, Славянский район
В Славянске-на-Кубани беспилотник упал на частный дом

Оперштаб: в Славянске-на-Кубани беспилотник упал на частный дом, он разрушен

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
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СОЧИ, 20 июн – РИА Новости. Беспилотник упал на частный дом в Славянске-на-Кубани, он полностью разрушен, по предварительным данным, погиб один человек, сообщает оперштаб региона в Telegram-канале.
"В ночь на 20 июня Славянск-на-Кубани подвергся атаке со стороны киевского режима. По информации ЕДДС Славянского района, беспилотник упал на частный дом, он полностью разрушен. На месте работают все оперативные и экстренные службы, разбирают завалы. По предварительной информации, есть погибший", - сообщается в сообщении оперштаба.
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Специальная военная операция на УкраинеСлавянск-на-КубаниПроисшествияКраснодарский крайРоссияСлавянский район
 
 
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