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В Славянске-на-Кубани беспилотник упал на частный дом
В Славянске-на-Кубани беспилотник упал на частный дом - РИА Новости, 20.06.2024
В Славянске-на-Кубани беспилотник упал на частный дом
Беспилотник упал на частный дом в Славянске-на-Кубани, он полностью разрушен, по предварительным данным, погиб один человек, сообщает оперштаб региона в... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T04:10
2024-06-20T04:10
2024-06-20T04:20
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СОЧИ, 20 июн – РИА Новости. Беспилотник упал на частный дом в Славянске-на-Кубани, он полностью разрушен, по предварительным данным, погиб один человек, сообщает оперштаб региона в Telegram-канале."В ночь на 20 июня Славянск-на-Кубани подвергся атаке со стороны киевского режима. По информации ЕДДС Славянского района, беспилотник упал на частный дом, он полностью разрушен. На месте работают все оперативные и экстренные службы, разбирают завалы. По предварительной информации, есть погибший", - сообщается в сообщении оперштаба.
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Специальная военная операция на Украине, Славянск-на-Кубани, Происшествия, Краснодарский край, Россия, Славянский район
В Славянске-на-Кубани беспилотник упал на частный дом
Оперштаб: в Славянске-на-Кубани беспилотник упал на частный дом, он разрушен