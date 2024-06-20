https://ria.ru/20240620/belousov-1954185563.html
Белоусов поручил реконструировать военный санаторий на Дальнем Востоке
Белоусов поручил реконструировать военный санаторий на Дальнем Востоке - РИА Новости, 20.06.2024
Белоусов поручил реконструировать военный санаторий на Дальнем Востоке
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил провести масштабную реконструкцию крупнейшего военного санатория на Дальнем Востоке и включить его в программу... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T11:30
2024-06-20T11:30
2024-06-20T11:30
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владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 20 июн – РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил провести масштабную реконструкцию крупнейшего военного санатория на Дальнем Востоке и включить его в программу создания на территориях военных здравниц типовых реабилитационных центров для участников спецоперации, передает корреспондент РИА Новости. Глава военного ведомства в рамках рабочей поездки в войска Восточного военного округа в четверг посетил филиал "Санаторий "Океанский" ФГКУ "Санаторно-курортный комплекс "Дальневосточный" Минобороны России под Владивостоком, где ознакомился с условиями размещения пациентов на санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию, проверил состояние лечебно-диагностической базы и пообщался медицинским персоналом. В лечебном корпусе министр обороны уточнил, сколько барокамер необходимо дополнительно поставить санаторию для обеспечения потребности, и поручил организовать поставку требуемого оборудования. Белоусов отметил, что создание всех необходимых условий для проведения реабилитации и скорейшего восстановления здоровья военнослужащих-участников спецоперации является приоритетной задачей. Он добавил, что достойные условия прохождения санаторно-курортного лечения должны быть обеспечены также и для военных пенсионеров и членов их семей. Военный санаторий общей площадью в 37 га основан в 1933 году, большая часть его фондов нуждается в проведении масштабной реконструкции.
https://ria.ru/20240608/tsivileva-1951657304.html
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здоровье - общество, россия, владивосток, андрей белоусов
Здоровье - Общество, Россия, Владивосток, Андрей Белоусов
Белоусов поручил реконструировать военный санаторий на Дальнем Востоке
Белоусов поручил создать центр реабилитации для бойцов СВО на Дальнем Востоке
ВЛАДИВОСТОК, 20 июн – РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил провести масштабную реконструкцию крупнейшего военного санатория на Дальнем Востоке и включить его в программу создания на территориях военных здравниц типовых реабилитационных центров для участников спецоперации, передает корреспондент РИА Новости.
Глава военного ведомства в рамках рабочей поездки в войска Восточного военного округа в четверг посетил филиал "Санаторий "Океанский" ФГКУ "Санаторно-курортный комплекс "Дальневосточный" Минобороны России
под Владивостоком
, где ознакомился с условиями размещения пациентов на санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию, проверил состояние лечебно-диагностической базы и пообщался медицинским персоналом.
В лечебном корпусе министр обороны уточнил, сколько барокамер необходимо дополнительно поставить санаторию для обеспечения потребности, и поручил организовать поставку требуемого оборудования.
Белоусов отметил, что создание всех необходимых условий для проведения реабилитации и скорейшего восстановления здоровья военнослужащих-участников спецоперации является приоритетной задачей. Он добавил, что достойные условия прохождения санаторно-курортного лечения должны быть обеспечены также и для военных пенсионеров и членов их семей.
Военный санаторий общей площадью в 37 га основан в 1933 году, большая часть его фондов нуждается в проведении масштабной реконструкции.