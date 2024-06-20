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Белоусов потребовал завершить строительство жилья во Владивостоке - РИА Новости, 20.06.2024
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11:08 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/belousov-1954179613.html
Белоусов потребовал завершить строительство жилья во Владивостоке
Белоусов потребовал завершить строительство жилья во Владивостоке - РИА Новости, 20.06.2024
Белоусов потребовал завершить строительство жилья во Владивостоке
Министр обороны РФ Андрей Белоусов потребовал в кратчайшие сроки завершить строительство жилья для военнослужащих Тихоокеанского флота в микрорайоне Снеговая... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T11:08
2024-06-20T11:08
жилье
владивосток
приморский край
андрей белоусов
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ВЛАДИВОСТОК, 20 июн – РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов потребовал в кратчайшие сроки завершить строительство жилья для военнослужащих Тихоокеанского флота в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке, передаёт корреспондент РИА Новости. Глава оборонного ведомства в четверг проинспектировал строящиеся жилые объекты Минобороны в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке вместе с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, посетил площадку строительства жилого фонда для военнослужащих и заслушал доклады командования гарнизона и представителей застройщика. Министр указал на недопустимость затягивания сроков строительства и поручил активизировать работы на пяти незавершенных многоэтажках. Белоусов отметил, что решения по источнику финансирования приняты, необходимые поручения в этих целях даны. Главе российского военного ведомства доложили, что два дома будут построены до конца года, ещё два - сданы в июле 2025 года. Кроме того, необходимо в июле ввести в эксплуатацию жилой дом на 190 квартир, строительство которого завершается в настоящее время. Все объекты министр осмотрел лично. Также Белоусов обратил особое внимание на развитие социальной инфраструктуры в микрорайоне. Кожемяко сообщил, что в микрорайоне планируется строительство школы на 1125 мест, физкультурно-оздоровительного комплекса, двух детских садов. Кроме того, министр обратил внимание на жалобы жителей уже построенных домов на работу управляющих компаний. Он дал поручение создать рабочую группу из представителей ответственных подразделений военного ведомства, региона, управляющих компаний и самих жильцов. Белоусов отметил, что все обращения жителей домов министерства нужно отработать и дать оценку действиям управляющих компаний, которые обслуживают объекты. "При заселении первого из этих домов военнослужащие-участники спецоперации и члены их семей должны быть обеспечены жильем в приоритетном порядке", - добавил Белоусов.
https://ria.ru/20240115/krabolovy-1921343521.html
https://realty.ria.ru/20240619/minstroy-1954027032.html
https://ria.ru/20240620/primore-1954155459.html
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жилье, владивосток, приморский край, андрей белоусов
Жилье, Владивосток, Приморский край, Андрей Белоусов
Белоусов потребовал завершить строительство жилья во Владивостоке

Белоусов потребовал завершить строительство жилья для моряков во Владивостоке

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительные краны
Строительные краны - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВЛАДИВОСТОК, 20 июн – РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов потребовал в кратчайшие сроки завершить строительство жилья для военнослужащих Тихоокеанского флота в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке, передаёт корреспондент РИА Новости.
Глава оборонного ведомства в четверг проинспектировал строящиеся жилые объекты Минобороны в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке вместе с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, посетил площадку строительства жилого фонда для военнослужащих и заслушал доклады командования гарнизона и представителей застройщика.
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Министр указал на недопустимость затягивания сроков строительства и поручил активизировать работы на пяти незавершенных многоэтажках. Белоусов отметил, что решения по источнику финансирования приняты, необходимые поручения в этих целях даны.
Главе российского военного ведомства доложили, что два дома будут построены до конца года, ещё два - сданы в июле 2025 года. Кроме того, необходимо в июле ввести в эксплуатацию жилой дом на 190 квартир, строительство которого завершается в настоящее время. Все объекты министр осмотрел лично.
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Также Белоусов обратил особое внимание на развитие социальной инфраструктуры в микрорайоне. Кожемяко сообщил, что в микрорайоне планируется строительство школы на 1125 мест, физкультурно-оздоровительного комплекса, двух детских садов.
Кроме того, министр обратил внимание на жалобы жителей уже построенных домов на работу управляющих компаний. Он дал поручение создать рабочую группу из представителей ответственных подразделений военного ведомства, региона, управляющих компаний и самих жильцов. Белоусов отметил, что все обращения жителей домов министерства нужно отработать и дать оценку действиям управляющих компаний, которые обслуживают объекты.
"При заселении первого из этих домов военнослужащие-участники спецоперации и члены их семей должны быть обеспечены жильем в приоритетном порядке", - добавил Белоусов.
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ЖильеВладивостокПриморский крайАндрей Белоусов
 
 
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