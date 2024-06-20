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В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников
В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 20.06.2024
В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников
На всей территории Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T05:54
2024-06-20T05:54
2024-06-20T05:54
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. На всей территории Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области. Отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Безопасность, Россия
В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников
Мэрия: в Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников