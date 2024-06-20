https://ria.ru/20240620/bayden-1954319173.html

У Байдена нет цели и стратегии по Украине, заявил конгрессмен

У Байдена нет цели и стратегии по Украине, заявил конгрессмен - РИА Новости, 20.06.2024

У Байдена нет цели и стратегии по Украине, заявил конгрессмен

У президента США Джо Байдена нет никакой цели и стратегии по украинскому конфликту, кроме дальнейшей военной поддержки Киева, заявил член палаты представителей... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T17:06

2024-06-20T17:06

2024-06-20T17:06

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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. У президента США Джо Байдена нет никакой цели и стратегии по украинскому конфликту, кроме дальнейшей военной поддержки Киева, заявил член палаты представителей американского конгресса Майк Уолтц. "От администрации Байдена нет озвученной стратегии, нет никакой цели, кроме заявлений о (продолжении помощи) как можно дольше", - сообщил он в четверг в интервью телеканалу CNN. По словам законодателя, подобная позиция главы Белого дома - это слоган, а не стратегия, что вызывает большое разочарование в самих США. Как отметил Уолтц, вместо того, чтобы "выписывать открытые чеки" Киеву с неограниченным объемом помощи, американским властям нужно искать дипломатическое или экономическое решение. "Нельзя отрицать, что у нас нет ничего из перечисленного", - подчеркнул конгрессмен. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240618/bayden-1953788213.html

https://ria.ru/20240617/video-1953535164.html

https://ria.ru/20240619/bayden-1953835273.html

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в мире, сша, россия, украина, джо байден, сергей лавров, нато