У Байдена нет цели и стратегии по Украине, заявил конгрессмен
Уолтц: у Байдена нет стратегии по Украине, кроме заявлений о продолжении помощи
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден и Владимир Зеленский
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден и Владимир Зеленский. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. У президента США Джо Байдена нет никакой цели и стратегии по украинскому конфликту, кроме дальнейшей военной поддержки Киева, заявил член палаты представителей американского конгресса Майк Уолтц.
"От администрации Байдена нет озвученной стратегии, нет никакой цели, кроме заявлений о (продолжении помощи) как можно дольше", - сообщил он в четверг в интервью телеканалу CNN.
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По словам законодателя, подобная позиция главы Белого дома - это слоган, а не стратегия, что вызывает большое разочарование в самих США.
Как отметил Уолтц, вместо того, чтобы "выписывать открытые чеки" Киеву с неограниченным объемом помощи, американским властям нужно искать дипломатическое или экономическое решение.
"Нельзя отрицать, что у нас нет ничего из перечисленного", - подчеркнул конгрессмен.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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