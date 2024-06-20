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Запад пытается переписать итоги Второй мировой войны, заявил Бастрыкин - РИА Новости, 20.06.2024
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22:20 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/bastrykin-1954392321.html
Запад пытается переписать итоги Второй мировой войны, заявил Бастрыкин
Запад пытается переписать итоги Второй мировой войны, заявил Бастрыкин - РИА Новости, 20.06.2024
Запад пытается переписать итоги Второй мировой войны, заявил Бастрыкин
Запад пытается переписать итоги Второй мировой войны, возложив ответственность не только на нацистскую Германию, но и на СССР, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T22:20
2024-06-20T22:20
германия
ссср
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Запад пытается переписать итоги Второй мировой войны, возложив ответственность не только на нацистскую Германию, но и на СССР, заявил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "Мы видим, что позиция Запада в последние годы стала меняться. Там пытаются переписать итоги Второй мировой войны, возложив ответственность за нее не только на нацистскую Германию, но и на СССР", - сказал глава СК РФ. По его словам, западные политики предпочитают не вспоминать гитлеровский план по массовому уничтожению граждан СССР, предают забвению память миллионов погибших мирных советских граждан. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 22 июня в 13:00 мск.
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германия, ссср, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Германия, СССР, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Запад пытается переписать итоги Второй мировой войны, заявил Бастрыкин

Бастрыкин: Запад пытается переписать итоги Второй мировой войны

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Запад пытается переписать итоги Второй мировой войны, возложив ответственность не только на нацистскую Германию, но и на СССР, заявил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
«
"Мы видим, что позиция Запада в последние годы стала меняться. Там пытаются переписать итоги Второй мировой войны, возложив ответственность за нее не только на нацистскую Германию, но и на СССР", - сказал глава СК РФ.
По его словам, западные политики предпочитают не вспоминать гитлеровский план по массовому уничтожению граждан СССР, предают забвению память миллионов погибших мирных советских граждан.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 22 июня в 13:00 мск.
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ГерманияСССРРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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