https://ria.ru/20240620/bastrykin-1954392321.html

Запад пытается переписать итоги Второй мировой войны, заявил Бастрыкин

Запад пытается переписать итоги Второй мировой войны, заявил Бастрыкин - РИА Новости, 20.06.2024

Запад пытается переписать итоги Второй мировой войны, заявил Бастрыкин

Запад пытается переписать итоги Второй мировой войны, возложив ответственность не только на нацистскую Германию, но и на СССР, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T22:20

2024-06-20T22:20

2024-06-20T22:20

германия

ссср

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Запад пытается переписать итоги Второй мировой войны, возложив ответственность не только на нацистскую Германию, но и на СССР, заявил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "Мы видим, что позиция Запада в последние годы стала меняться. Там пытаются переписать итоги Второй мировой войны, возложив ответственность за нее не только на нацистскую Германию, но и на СССР", - сказал глава СК РФ. По его словам, западные политики предпочитают не вспоминать гитлеровский план по массовому уничтожению граждан СССР, предают забвению память миллионов погибших мирных советских граждан. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 22 июня в 13:00 мск.

https://ria.ru/20240528/mid-1948803559.html

германия

ссср

россия

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германия, ссср, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)