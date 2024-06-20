https://ria.ru/20240620/artilleriya-1954136506.html
На Сватовском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ
На Сватовском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 20.06.2024
На Сватовском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ
Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили опорный пункт ВСУ на Сватовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T05:05
2024-06-20T05:05
2024-06-20T08:13
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ЛУГАНСК, 20 июн — РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили опорный пункт ВСУ на Сватовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. "Расчеты противотанковых орудий "Рапира" мотострелкового соединения группировки войск "Запад" уничтожили личный состав ВСУ в блиндажах при выполнении огневых задач на Сватовском направлении в зоне СВО", — заявили в оборонном ведомстве. Уточняется, что в ходе боевого дежурства расчет беспилотника обнаружил опорный пункт ВСУ, координаты которого были переданы артиллеристам. "Получив все исходные данные для стрельбы, артиллеристы оперативно навели орудие на цель и выполнили серию выстрелов с закрытой огневой позиции, поразив цели", — пояснили в министерстве. Уточняется, что нанесение ударов корректировал оператор разведывательного БПЛА, который зафиксировал и подтвердил полное уничтожение опорного пункта и личного состава ВСУ.
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Уничтожение опорного пункта ВСУ на Сватовском направлении противотанковым орудием "Рапира"
Расчет противотанкового орудия «Рапира» мотострелкового соединения группировки войск «Запад» уничтожил опорный пункт ВСУ на сватовском направлении.
2024-06-20T05:05
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
На Сватовском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ
МО: артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Сватовском направлении
ЛУГАНСК, 20 июн — РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили опорный пункт ВСУ на Сватовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны.
"Расчеты противотанковых орудий "Рапира" мотострелкового соединения группировки войск "Запад" уничтожили личный состав ВСУ в блиндажах при выполнении огневых задач на Сватовском направлении в зоне СВО", — заявили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что в ходе боевого дежурства расчет беспилотника обнаружил опорный пункт ВСУ, координаты которого были переданы артиллеристам. "Получив все исходные данные для стрельбы, артиллеристы оперативно навели орудие на цель и выполнили серию выстрелов с закрытой огневой позиции, поразив цели", — пояснили в министерстве.
Уточняется, что нанесение ударов корректировал оператор разведывательного БПЛА, который зафиксировал и подтвердил полное уничтожение опорного пункта и личного состава ВСУ.