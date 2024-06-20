https://ria.ru/20240620/artilleriya-1954136506.html

На Сватовском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ

На Сватовском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 20.06.2024

На Сватовском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ

Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили опорный пункт ВСУ на Сватовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T05:05

2024-06-20T05:05

2024-06-20T08:13

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ЛУГАНСК, 20 июн — РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили опорный пункт ВСУ на Сватовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. "Расчеты противотанковых орудий "Рапира" мотострелкового соединения группировки войск "Запад" уничтожили личный состав ВСУ в блиндажах при выполнении огневых задач на Сватовском направлении в зоне СВО", — заявили в оборонном ведомстве. Уточняется, что в ходе боевого дежурства расчет беспилотника обнаружил опорный пункт ВСУ, координаты которого были переданы артиллеристам. "Получив все исходные данные для стрельбы, артиллеристы оперативно навели орудие на цель и выполнили серию выстрелов с закрытой огневой позиции, поразив цели", — пояснили в министерстве. Уточняется, что нанесение ударов корректировал оператор разведывательного БПЛА, который зафиксировал и подтвердил полное уничтожение опорного пункта и личного состава ВСУ.

https://ria.ru/20240620/kiev-1954135279.html

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Уничтожение опорного пункта ВСУ на Сватовском направлении противотанковым орудием "Рапира" Расчет противотанкового орудия «Рапира» мотострелкового соединения группировки войск «Запад» уничтожил опорный пункт ВСУ на сватовском направлении. 2024-06-20T05:05 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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