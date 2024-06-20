https://ria.ru/20240620/artilleriya-1954136112.html

На Авдеевском направлении уничтожили гаубицу Д-30 и опорный пункт ВСУ

На Авдеевском направлении уничтожили гаубицу Д-30 и опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 20.06.2024

На Авдеевском направлении уничтожили гаубицу Д-30 и опорный пункт ВСУ

Расчеты самоходок "Акация" группировки войск "Центр" уничтожили гаубицу Д-30 и опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T05:02

2024-06-20T05:02

2024-06-20T05:02

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ЛУГАНСК, 20 июн – РИА Новости. Расчеты самоходок "Акация" группировки войск "Центр" уничтожили гаубицу Д-30 и опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие расчетов самоходных 152-миллиметровых артиллерийских установок 2С3 "Акация" группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Потери противника составили до 50 военнослужащих и уничтожена 122-миллиметровая гаубица Д-30", - сообщили в министерстве. В оборонном ведомстве отметили, что данный опорный пункт мешал продвижению штурмовых групп ВС РФ. Слаженные и эффективные действия артиллеристов группировки войск "Центр" препятствуют переброске резервов ВСУ и поддерживают наступление штурмовиков.

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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф