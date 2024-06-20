https://ria.ru/20240620/americanairlines-1954401900.html
Глава American Airlines заявил, что разочарован высадкой темнокожих
Глава American Airlines заявил, что разочарован высадкой темнокожих - РИА Новости, 20.06.2024
Глава American Airlines заявил, что разочарован высадкой темнокожих
Генеральный директор American Airlines Роберт Исом заявил, что разочарован ситуацией с высадкой из самолета темнокожих пассажиров из-за жалобы на якобы... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T23:45
2024-06-20T23:45
2024-06-20T23:45
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Генеральный директор American Airlines Роберт Исом заявил, что разочарован ситуацией с высадкой из самолета темнокожих пассажиров из-за жалобы на якобы "неприятный запах тела". В мае трое темнокожих мужчин подали в суд на авиакомпанию American Airlines. По утверждению истцов, их и других темнокожих пассажиров 5 января высадили из самолета из-за жалобы на якобы "неприятный запах тела", следует из искового заявления. "Я невероятно разочарован произошедшим на этом рейсе, и нарушением наших правил. Это противоречит нашим ценностям, тому, за что мы выступаем, кто мы, и нашей цели - заботы о людях на жизненном пути. Мы не выполнили свои обязательства и подвели наших клиентов в этом инциденте", - приводит слова Исома газета Hill, в распоряжении которой оказалась служебная записка, адресованная сотрудникам компании. По его словам, компания намерена сотрудничать с Национальной ассоциацией содействия прогрессу цветного населения (NAACP) и другими организациями по защите гражданских прав, "чтобы извлечь уроки из этого инцидента, выслушать и восстановить доверие" к членам команды и чернокожим клиентам, а также "обеспечить наилучший возможный опыт" работы с American Airlines. В авиакомпании ранее отметили в связи с инцидентом, что серьезно относятся ко всем заявлениям о дискриминации и добавили, что проводят расследование произошедшего.
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в мире, american airlines
В мире, American Airlines
Глава American Airlines заявил, что разочарован высадкой темнокожих
Гендиректор American Airlines заявил, что разочарован высадкой темнокожих
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Генеральный директор American Airlines Роберт Исом заявил, что разочарован ситуацией с высадкой из самолета темнокожих пассажиров из-за жалобы на якобы "неприятный запах тела".
В мае трое темнокожих мужчин подали в суд на авиакомпанию American Airlines. По утверждению истцов, их и других темнокожих пассажиров 5 января высадили из самолета из-за жалобы на якобы "неприятный запах тела", следует из искового заявления.
«
"Я невероятно разочарован произошедшим на этом рейсе, и нарушением наших правил. Это противоречит нашим ценностям, тому, за что мы выступаем, кто мы, и нашей цели - заботы о людях на жизненном пути. Мы не выполнили свои обязательства и подвели наших клиентов в этом инциденте", - приводит слова Исома газета Hill, в распоряжении которой оказалась служебная записка, адресованная сотрудникам компании.
По его словам, компания намерена сотрудничать с Национальной ассоциацией содействия прогрессу цветного населения (NAACP) и другими организациями по защите гражданских прав, "чтобы извлечь уроки из этого инцидента, выслушать и восстановить доверие" к членам команды и чернокожим клиентам, а также "обеспечить наилучший возможный опыт" работы с American Airlines.
В авиакомпании ранее отметили в связи с инцидентом, что серьезно относятся ко всем заявлениям о дискриминации и добавили, что проводят расследование произошедшего.