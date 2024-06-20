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В Лондоне активисты Just Stop Oil распылили оранжевую краску на самолеты - РИА Новости, 20.06.2024
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12:26 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/aktivisty-1954200978.html
В Лондоне активисты Just Stop Oil распылили оранжевую краску на самолеты
В Лондоне активисты Just Stop Oil распылили оранжевую краску на самолеты - РИА Новости, 20.06.2024
В Лондоне активисты Just Stop Oil распылили оранжевую краску на самолеты
Активисты экологического движения Just Stop Oil распылили оранжевую краску на несколько частных самолетов на аэродроме лондонского аэропорта "Станстед", они... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T12:26
2024-06-20T12:26
в мире
лондон
шеффилд
тейлор свифт (певица)
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Активисты экологического движения Just Stop Oil распылили оранжевую краску на несколько частных самолетов на аэродроме лондонского аэропорта "Станстед", они утверждают, что незадолго до этого там приземлилась американская певица Тейлор Свифт, говорится в пресс-релизе, опубликованном в четверг на сайте движения. На кадрах, размещенных движением на своей странице в соцсети X, видно, как одна из активисток разрезает специальным инструментом железную ограду аэродрома, после чего девушка подбегает к двум самолетам и распыляет на них оранжевую краску. Окрашен ли в ходе акции самолет певицы, движение не уточняет. "Два активиста Just Stop Oil покрасили несколько частных самолетов на аэродроме, где несколько часов назад приземлился самолет Тейлор Свифт", - говорится в документе. Таким образом сторонники Just Stop Oil требуют, чтобы британское правительство в сотрудничестве с другими странами разработало план по прекращению к 2030 году добычи и использования нефти, газа и угля. Они призывают к подписанию юридически обязывающего "договора о нераспространении ископаемого топлива", говорится в пресс-релизе. В среду два активиста Just Stop Oil распылили оранжевую порошковую краску на Стоунхендж, вандалы были задержаны. Активисты экологического движения Just Stop Oil уже несколько лет проводят протестные акции, выступая за прекращение добычи нефти и газа. В 2022 году они приклеивали себя к картинам в галереях, обливали краской здания различных организаций, а также организовывали акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона. В апреле 2023 года они сорвали матчи первого круга чемпионата мира по снукеру в Шеффилде, испачкав стол оранжевой порошковой краской. После этого они неоднократно прерывали различные спортивные мероприятия, устраивали "медленные марши" на дорогах, мешая движению, а также обливали оранжевой краской здания университетов по всей стране.
https://ria.ru/20240619/kraska-1954059754.html
https://ria.ru/20240511/britaniya-1945261374.html
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в мире, лондон, шеффилд, тейлор свифт (певица)
В мире, Лондон, Шеффилд, Тейлор Свифт (певица)
В Лондоне активисты Just Stop Oil распылили оранжевую краску на самолеты

Активисты Just Stop Oil распылили оранжевую краску на самолет Тейлор Свифт

© Фото : Just Stop Oil Экоактивисты Just Stop Oil распылили оранжевую краску на самолет в Лондоне
Экоактивисты Just Stop Oil распылили оранжевую краску на самолет в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© Фото : Just Stop Oil
Экоактивисты Just Stop Oil распылили оранжевую краску на самолет в Лондоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Активисты экологического движения Just Stop Oil распылили оранжевую краску на несколько частных самолетов на аэродроме лондонского аэропорта "Станстед", они утверждают, что незадолго до этого там приземлилась американская певица Тейлор Свифт, говорится в пресс-релизе, опубликованном в четверг на сайте движения.
На кадрах, размещенных движением на своей странице в соцсети X, видно, как одна из активисток разрезает специальным инструментом железную ограду аэродрома, после чего девушка подбегает к двум самолетам и распыляет на них оранжевую краску. Окрашен ли в ходе акции самолет певицы, движение не уточняет.
Активисты экологического движения Just Stop Oil распыляют краску на камни Стоунхенджа. Кадр видео
Экоактивисты распылили оранжевую краску на Стоунхендж
Вчера, 17:50
"Два активиста Just Stop Oil покрасили несколько частных самолетов на аэродроме, где несколько часов назад приземлился самолет Тейлор Свифт", - говорится в документе.
Таким образом сторонники Just Stop Oil требуют, чтобы британское правительство в сотрудничестве с другими странами разработало план по прекращению к 2030 году добычи и использования нефти, газа и угля. Они призывают к подписанию юридически обязывающего "договора о нераспространении ископаемого топлива", говорится в пресс-релизе.
В среду два активиста Just Stop Oil распылили оранжевую порошковую краску на Стоунхендж, вандалы были задержаны.
Активисты экологического движения Just Stop Oil уже несколько лет проводят протестные акции, выступая за прекращение добычи нефти и газа. В 2022 году они приклеивали себя к картинам в галереях, обливали краской здания различных организаций, а также организовывали акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона. В апреле 2023 года они сорвали матчи первого круга чемпионата мира по снукеру в Шеффилде, испачкав стол оранжевой порошковой краской. После этого они неоднократно прерывали различные спортивные мероприятия, устраивали "медленные марши" на дорогах, мешая движению, а также обливали оранжевой краской здания университетов по всей стране.
Экоактивисты движения Just Stop Oil в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
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