https://ria.ru/20240620/aeroflot-1954226934.html

"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов между Москвой и Минском

"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов между Москвой и Минском - РИА Новости, 20.06.2024

"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов между Москвой и Минском

С 1 июля авиакомпания "Аэрофлот" увеличивает частоту полетов между Москвой и Минском до шести рейсов в сутки. Дополнительный ежедневный вечерний рейс... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T13:50

2024-06-20T13:50

2024-06-20T13:50

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МОСКВА, 20 июн — Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". С 1 июля авиакомпания "Аэрофлот" увеличивает частоту полетов между Москвой и Минском до шести рейсов в сутки. Дополнительный ежедневный вечерний рейс SU1844/1845 будет вылетать из Шереметьево в 20:25, а прибывать в Минск в 21:55 по местному времени. Обратный вылет из Минска запланирован в 22:55 с прибытием в Москву в 00:30 следующего дня. Рейс будет выполняться на комфортабельных лайнерах Airbus A320 в двухклассной компоновке салона: бизнес и эконом. Во время полёта пассажиры могут воспользоваться услугой беспроводной системы развлечений с увлекательным и познавательным контентом: фильмами, музыкой, аудиокнигами. Предоставление услуги зависит от наличия установленного оборудования на самолёте. Для маленьких пассажиров в системе предусмотрен Детский канал. Ожидается, что новая частота позволит удовлетворить традиционно возрастающий в летнее время спрос, а также нарастить туристический и деловой пассажиропоток на регулярной воздушной линии между Россией и Республикой Беларусь. С актуальным расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы