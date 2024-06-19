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В "Ростехе" рассказали об эффективности морского ЗРПК "Панцирь-МЕ" - РИА Новости, 19.06.2024
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00:04 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/zrpk-1953833583.html
В "Ростехе" рассказали об эффективности морского ЗРПК "Панцирь-МЕ"
В "Ростехе" рассказали об эффективности морского ЗРПК "Панцирь-МЕ" - РИА Новости, 19.06.2024
В "Ростехе" рассказали об эффективности морского ЗРПК "Панцирь-МЕ"
Морская версия зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-МЕ" в ходе СВО показала свою эффективность в отражении западных ракет, в том числе Storm Shadow,... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T00:04
2024-06-19T00:04
безопасность
кронштадт
бекхан оздоев
ростех
вооруженные силы рф
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КРОНШТАДТ, 19 июн - РИА Новости. Морская версия зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-МЕ" в ходе СВО показала свою эффективность в отражении западных ракет, в том числе Storm Shadow, заявил журналистам индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев. Данный комплекс будет продемонстрирован наряду с другими разработками на открывающемся в среду Международном военно-морском салоне "Флот-2024". РИА Новости является официальным информационным партнером салона. "На выставке в Кронштадте мы продемонстрируем наши актуальные разработки для военно-морского флота: самолеты морской авиации, корабельное радиоэлектронное оборудование, системы ПВО, боеприпасы и многое другое. В том числе покажем экспортную версию морского "Панциря", который в ходе СВО доказал способность успешно противодействовать современным западным ракетам, таким как Storm Shadow", - цитирует Оздоева пресс-служба "Ростеха".
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безопасность, кронштадт, бекхан оздоев, ростех, вооруженные силы рф
Безопасность, Кронштадт, Бекхан Оздоев, Ростех, Вооруженные силы РФ
В "Ростехе" рассказали об эффективности морского ЗРПК "Панцирь-МЕ"

"Ростех": морская версия "Панциря-МЕ" показала эффективность против Storm Shadow

© РИА Новости / Александр ХроленкоКорабельный комплекс противовоздушной обороны "Панцирь-МЕ"
Корабельный комплекс противовоздушной обороны Панцирь-МЕ - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Александр Хроленко
Корабельный комплекс противовоздушной обороны "Панцирь-МЕ". Архивное фото
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КРОНШТАДТ, 19 июн - РИА Новости. Морская версия зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-МЕ" в ходе СВО показала свою эффективность в отражении западных ракет, в том числе Storm Shadow, заявил журналистам индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев.
Данный комплекс будет продемонстрирован наряду с другими разработками на открывающемся в среду Международном военно-морском салоне "Флот-2024". РИА Новости является официальным информационным партнером салона.
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"На выставке в Кронштадте мы продемонстрируем наши актуальные разработки для военно-морского флота: самолеты морской авиации, корабельное радиоэлектронное оборудование, системы ПВО, боеприпасы и многое другое. В том числе покажем экспортную версию морского "Панциря", который в ходе СВО доказал способность успешно противодействовать современным западным ракетам, таким как Storm Shadow", - цитирует Оздоева пресс-служба "Ростеха".
 
БезопасностьКронштадтБекхан ОздоевРостехВооруженные силы РФ
 
 
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