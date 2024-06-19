https://ria.ru/20240619/zhku-1954023527.html

В ГД подготовили проект о повышении предельного размера платежей за ЖКУ

В ГД подготовили проект о повышении предельного размера платежей за ЖКУ - РИА Новости, 19.06.2024

В ГД подготовили проект о повышении предельного размера платежей за ЖКУ

Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект о повышении предельного размера платежей физлиц за жилищно-коммунальные услуги... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T16:17

2024-06-19T16:17

2024-06-19T16:17

экономика

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект о повышении предельного размера платежей физлиц за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) без идентификации, дополнив его и другими нормами. На рассмотрение Думы его планируется вынести 25 июня. Сейчас предельный размер платежа, не требующий идентификации клиента-физлица, составляет 15 тысяч рублей. Законопроект повышает этот порог до 60 тысяч рублей при приеме от физлиц платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе пеней за несвоевременное и (или) неполное внесение такой платы. При подготовке ко второму чтению комитет по финрынку поддержал комплексную поправку, которая дополняет законопроект другими нормами. В частности, операторы информсистем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), и операторы обмена ЦФА смогут передавать идентификацию клиентов не только таким операторам, но и операторам инвестиционной платформы, а также профучастникам рынка ценных бумаг (за исключением осуществляющих только инвестиционное консультирование). "Это расширит спектр услуг, которые предоставляют данные организации, повысит их значимость на финансовом рынке и вообще интенсифицирует эту сферу", - заявил на заседании комитета зампред Банка России Алексей Гузнов. Он напомнил, что недавно был принят закон, который дает возможность использовать ЦФА в качестве средства платежа во внешнеторговых операциях. Данный законопроект, по его словам, "дает возможность увеличивать предоставление такого рода услуг". Законопроект дополнен и нормами, касающимися механизма обжалования решений ЦБ об отнесении к группе высокого риска совершения подозрительных операций. Сначала юрлицо или ИП сможет обратиться с заявлением о пересмотре степени риска в Банк России. Регулятор в течение 15 рабочих дней должен рассмотреть его и вынести решение. Если заявитель не согласен с решением ЦБ, он сможет обратится в межведомственную комиссию при Банке России либо в суд. "Редакция отработана, мы ее поддерживаем. Формулировки законопроекта оптимальны для финансового рынка", - сказал замначальника юридического управления Росфинмониторинга Владимир Грачев. В частности, по его словам, законопроект снижает нагрузку на кредитные организации по идентификации клиентов при оплате ЖКУ. "Наверное, на будущее можно подумать еще по поводу аналогичной нормы для "Почты России", когда осуществляются почтовые переводы для оплаты ЖКХ", - заметил Грачев.

https://ria.ru/20231206/komissiya-1914203321.html

https://realty.ria.ru/20240215/porog-1927594190.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)