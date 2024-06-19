https://ria.ru/20240619/zaytsev-1954118704.html

Умер Егор Зайцев

Умер Егор Зайцев - РИА Новости, 19.06.2024

Умер Егор Зайцев

Сын модельера Вячеслава Зайцева, член Российской академии художеств Егор Зайцев ушел из жизни в возрасте 64 лет после продолжительной болезни, сообщили РИА... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T22:57

2024-06-19T22:57

2024-06-19T23:22

культура

происшествия

вячеслав зайцев

российская академия художеств

россия

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Сын модельера Вячеслава Зайцева, член Российской академии художеств Егор Зайцев ушел из жизни в возрасте 64 лет после продолжительной болезни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской академии художеств (РАХ)."С глубоким прискорбием Российская академия художеств сообщает, что после продолжительной болезни скончался член-корреспондент отделения дизайна Российской академии художеств Егор Вячеславович Зайцев", — сказала собеседница агентства.Она добавила, что дату и место прощания объявит позднее.Друг Зайцева-младшего Вадим Хусаинов уточнил РИА Новости, что у модельера было онкологическое заболевание.Вячеслав Зайцев — модельер, живописец, график, народный художник России, академик Российской академии художеств. Он ушел из жизни 30 апреля 2023 года в 85 лет из-за осложнений после продолжительной болезни. Прощание с модельером прошло в соборе Троицы Живоначальной в Щелково, похороны — на Жегаловском кладбище. Сына модельера критиковали за выбор места захоронения.

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происшествия, вячеслав зайцев, российская академия художеств, россия