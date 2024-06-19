Рейтинг@Mail.ru
Умер Егор Зайцев - РИА Новости, 19.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:57 19.06.2024 (обновлено: 23:22 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/zaytsev-1954118704.html
Умер Егор Зайцев
Умер Егор Зайцев - РИА Новости, 19.06.2024
Умер Егор Зайцев
Сын модельера Вячеслава Зайцева, член Российской академии художеств Егор Зайцев ушел из жизни в возрасте 64 лет после продолжительной болезни, сообщили РИА... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T22:57
2024-06-19T23:22
культура
происшествия
вячеслав зайцев
российская академия художеств
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1954118489_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fffc8283d8a22dd06833ca185f464cec.jpg
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Сын модельера Вячеслава Зайцева, член Российской академии художеств Егор Зайцев ушел из жизни в возрасте 64 лет после продолжительной болезни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской академии художеств (РАХ)."С глубоким прискорбием Российская академия художеств сообщает, что после продолжительной болезни скончался член-корреспондент отделения дизайна Российской академии художеств Егор Вячеславович Зайцев", — сказала собеседница агентства.Она добавила, что дату и место прощания объявит позднее.Друг Зайцева-младшего Вадим Хусаинов уточнил РИА Новости, что у модельера было онкологическое заболевание.Вячеслав Зайцев — модельер, живописец, график, народный художник России, академик Российской академии художеств. Он ушел из жизни 30 апреля 2023 года в 85 лет из-за осложнений после продолжительной болезни. Прощание с модельером прошло в соборе Троицы Живоначальной в Щелково, похороны — на Жегаловском кладбище. Сына модельера критиковали за выбор места захоронения.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1954118489_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0f0b23316bfb788888ac94740960cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, вячеслав зайцев, российская академия художеств, россия
Культура, Происшествия, Вячеслав Зайцев, Российская академия художеств, Россия
Умер Егор Зайцев

Сын модельера Вячеслава Зайцева Егор умер в 64 года после болезни

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрощание с модельером Вячеславом Зайцевым
Прощание с модельером Вячеславом Зайцевым - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Сын модельера Вячеслава Зайцева, член Российской академии художеств Егор Зайцев ушел из жизни в возрасте 64 лет после продолжительной болезни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской академии художеств (РАХ).
"С глубоким прискорбием Российская академия художеств сообщает, что после продолжительной болезни скончался член-корреспондент отделения дизайна Российской академии художеств Егор Вячеславович Зайцев", — сказала собеседница агентства.
Она добавила, что дату и место прощания объявит позднее.
Друг Зайцева-младшего Вадим Хусаинов уточнил РИА Новости, что у модельера было онкологическое заболевание.
Вячеслав Зайцев — модельер, живописец, график, народный художник России, академик Российской академии художеств. Он ушел из жизни 30 апреля 2023 года в 85 лет из-за осложнений после продолжительной болезни. Прощание с модельером прошло в соборе Троицы Живоначальной в Щелково, похороны — на Жегаловском кладбище. Сына модельера критиковали за выбор места захоронения.
 
КультураПроисшествияВячеслав ЗайцевРоссийская академия художествРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала