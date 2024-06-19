https://ria.ru/20240619/zapad-1953946549.html

Запад открыто заявляет о своей цели подавить Россию, заявил Песков

Запад открыто заявляет о своей цели подавить Россию, заявил Песков - РИА Новости, 19.06.2024

Запад открыто заявляет о своей цели подавить Россию, заявил Песков

Подавляющее большинство стран Запада в последние годы открыто заявляют о своей цели подавить Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T13:06

2024-06-19T13:06

2024-06-19T13:14

россия

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Подавляющее большинство стран Запада в последние годы открыто заявляют о своей цели подавить Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."К сожалению, в последние годы подавляющее большинство стран Запада открыто заявляют о том, что их целью является подавление России. То есть фактически все, что они делают, так или иначе имеет направленность против нас", - сказал он "Известиям".

https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html

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россия, дмитрий песков, в мире