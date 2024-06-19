https://ria.ru/20240619/zakhvatchik-1953848778.html

Отец захватчика заложников заявил, что его никто не уведомлял о его сыне

Отец захватчика заложников заявил, что его никто не уведомлял о его сыне - РИА Новости, 19.06.2024

Отец захватчика заложников заявил, что его никто не уведомлял о его сыне

Отец одного из предполагаемых захватчиков заложников в ростовском СИЗО, уроженца Ингушетии Малика Гандалоева заявил РИА Новости, что его никто не уведомлял о... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T06:04

2024-06-19T06:04

2024-06-19T06:04

происшествия

малгобекский район

россия

ростовская область

захват заложников в ростовском сизо

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МАЛГОБЕКОВСКИЙ РАЙОН (Ингушетия), 19 июн - РИА Новости. Отец одного из предполагаемых захватчиков заложников в ростовском СИЗО, уроженца Ингушетии Малика Гандалоева заявил РИА Новости, что его никто не уведомлял о судьбе сына, и поставил под сомнение, что тот был участником захвата заложников. "А что у нас произошло (в СИЗО – ред.), вы в курсе? Разберитесь сначала, что там случилось, действительно мой сын был там (или) нет. Мне власти ничего не сказали. Мой сын не принимал там участия. И правильное, и неправильное - все что не попадя пишут, дезинформацию", – сказал Умарбек Гандалоев в ответ на просьбу корреспондента РИА Новости прокомментировать участие его сына в захвате заложников в ростовском СИЗО. Корреспондент РИА Новости побывал в одном из сел Малгобекского района Ингушетии, где проживают родители Малика Гандалоева. Несколько местных жителей поделились положительным мнением о его семье. "Его отца я знаю как уважаемого человека в этой республике. Хороший врач, много хороших отзывов о нем. Весь Малгобекский район его знает хорошо. Добросовестный хороший мужик. Порядочная семья", – рассказал один из собеседников агентства. В марте 2023 года Умарбек Гандалоев записал видеообращение к водителям рейсовых автобусов с призывом о помощи в поисках двух своих сыновей-студентов – Малика и Рамазана. Он заявлял, что вечером 27 февраля братья вместе с сокурсником сошли с рейсового автобуса в станице Троицкая и пропали. За информацию о местонахождении пропавших молодых людей он тогда пообещал вознаграждение. Ранее Федеральная служба исполнения наказаний России сообщала, что 16 июня обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Позже преступники, проходившие по террористическим статьям, были ликвидированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело о захвате заложников. Как уточнял РИА Новости источник, один из обвиняемых, захвативших заложников в ростовском СИЗО, а именно Малик Гандалоев был задержан в лесу в Ингушетии в 2023 году, там же силовики нашли тайник с самодельной взрывчаткой. Гандалоев был задержан тогда вместе с другим предполагаемым террористом, 24-летним уроженцем Махачкалы Арсеном Гаммадовым.

https://ria.ru/20240617/sizo-1953507914.html

https://ria.ru/20240616/sizo-1953207097.html

малгобекский район

россия

ростовская область

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происшествия, малгобекский район, россия, ростовская область, захват заложников в ростовском сизо