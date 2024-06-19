https://ria.ru/20240619/zakharova-1953966420.html

Захарова рассказала о возможных контрмерах в ответ на решение G7 по Украине

Захарова рассказала о возможных контрмерах в ответ на решение G7 по Украине - РИА Новости, 19.06.2024

Захарова рассказала о возможных контрмерах в ответ на решение G7 по Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва располагает широким арсеналом возможных контрмер в ответ на решение стран G7 выделить... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T14:00

2024-06-19T14:00

2024-06-19T14:00

россия

москва

украина

мария захарова

g7

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва располагает широким арсеналом возможных контрмер в ответ на решение стран G7 выделить Украине 50 миллиардов долларов за счет доходов от активов России. "Наша страна обладает значительными объемами западных средств и имущества, которые находятся в российской юрисдикции, на это все может распространяться российская ответная политика, ответные действия", - сказала она на брифинге, высказываясь по теме. Она добавила, что "характер этих ответных действий, конечно, никто не будет вам раскрывать". "Арсенал политических и экономических контрмер широк", - уточнила Захарова.

https://ria.ru/20240418/aktivy-1940792128.html

россия

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