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Захарова рассказала о возможных контрмерах в ответ на решение G7 по Украине - РИА Новости, 19.06.2024
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14:00 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/zakharova-1953966420.html
Захарова рассказала о возможных контрмерах в ответ на решение G7 по Украине
Захарова рассказала о возможных контрмерах в ответ на решение G7 по Украине - РИА Новости, 19.06.2024
Захарова рассказала о возможных контрмерах в ответ на решение G7 по Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва располагает широким арсеналом возможных контрмер в ответ на решение стран G7 выделить... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T14:00
2024-06-19T14:00
россия
москва
украина
мария захарова
g7
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва располагает широким арсеналом возможных контрмер в ответ на решение стран G7 выделить Украине 50 миллиардов долларов за счет доходов от активов России. "Наша страна обладает значительными объемами западных средств и имущества, которые находятся в российской юрисдикции, на это все может распространяться российская ответная политика, ответные действия", - сказала она на брифинге, высказываясь по теме. Она добавила, что "характер этих ответных действий, конечно, никто не будет вам раскрывать". "Арсенал политических и экономических контрмер широк", - уточнила Захарова.
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россия, москва, украина, мария захарова, g7
Россия, Москва, Украина, Мария Захарова, G7
Захарова рассказала о возможных контрмерах в ответ на решение G7 по Украине

Захарова: арсенал контрмер в ответ на решение G7 по Украине широк

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва располагает широким арсеналом возможных контрмер в ответ на решение стран G7 выделить Украине 50 миллиардов долларов за счет доходов от активов России.
«
"Наша страна обладает значительными объемами западных средств и имущества, которые находятся в российской юрисдикции, на это все может распространяться российская ответная политика, ответные действия", - сказала она на брифинге, высказываясь по теме.
Она добавила, что "характер этих ответных действий, конечно, никто не будет вам раскрывать". "Арсенал политических и экономических контрмер широк", - уточнила Захарова.
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МИД России пообещал решительный ответ в случае конфискации активов
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РоссияМоскваУкраинаМария ЗахароваG7
 
 
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