https://ria.ru/20240619/zaderzhanie-1953842910.html

СМИ: в Москве задержали экс-владельца крупной лизинговой компании

СМИ: в Москве задержали экс-владельца крупной лизинговой компании - РИА Новости, 19.06.2024

СМИ: в Москве задержали экс-владельца крупной лизинговой компании

В Москве задержали бывшего совладельца лизинговых компаний "Трансфин-М" и "СГ-Транс" Алексея Тайчера, пишет РБК со ссылкой на источники. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T03:34

2024-06-19T03:34

2024-06-19T03:34

происшествия

москва

трансфин-м

россия

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В Москве задержали бывшего совладельца лизинговых компаний "Трансфин-М" и "СГ-Транс" Алексея Тайчера, пишет РБК со ссылкой на источники."Задержание бизнесмена состоялось утром 18 июня, параллельно шли обыски и выемка документов в "СГ-Транс", — рассказал газете один из собеседников.По словам другого источника издания, по этому же делу, помимо Тайчера, задержали еще пять человек.В апреле этого года Никулинский суд Москвы приговорил к семи годам колонии бывшего гендиректора компании "ТрансФин-М" Дмитрия Зотова по уголовному делу о мошенничестве.

https://ria.ru/20240607/sud-1951269305.html

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происшествия, москва, трансфин-м, россия