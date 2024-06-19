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Югра готова к обмену цифровым опытом со странами-партнерами - РИА Новости, 19.06.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
11:32 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/yugra-1953905686.html
Югра готова к обмену цифровым опытом со странами-партнерами
Югра готова к обмену цифровым опытом со странами-партнерами - РИА Новости, 19.06.2024
Югра готова к обмену цифровым опытом со странами-партнерами
Ханты-Мансийский округ-Югра как один из регионов-лидеров цифровой трансформации России готов делиться своими наработками с партнерами из стран БРИКС, ШОС,... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T11:32
2024-06-19T11:32
ханты-мансийский автономный округ
россия
руслан кухарук
брикс
шос
югра
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ТЮМЕНЬ, 19 июн – РИА Новости. Ханты-Мансийский округ-Югра как один из регионов-лидеров цифровой трансформации России готов делиться своими наработками с партнерами из стран БРИКС, ШОС, Африки и Латинской Америки, а также готов перенимать передовой опыт других стран, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук, выступая на международном IT-форуме. XV международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС проходит в Ханты-Мансийске с 18 по 20 июня и является знаковым событием в IT-сфере России. Ключевая тема этого года – "Доверие в цифровом мире". "Югра - один из лидеров цифровой трансформации среди регионов России. Мы готовы делиться нашими наработками в этой области с нашими партнерами из стран БРИКС, ШОС, Африки и Латинской Америки. В то же время мы открыты к сотрудничеству и готовы перенимать передовой опыт других стран. Каждая страна уникальна, и у каждой есть свои сильные стороны в области цифровых технологий", – сказал Кухарук. Врио губернатора отметил, что цифровые ресурсы и цифровая экономика играют фундаментальную роль в экономическом, социальном развитии и имеют огромное значение для создания новой модели развития, современной экономической системы, обеспечения преимуществ в конкуренции с другими странами. Поэтому особая важность у способности всех социальных и хозяйствующих институтов обращаться с данными, превращать данные в экономику, считает Кухарук. "Межгосударственное партнерство играет важную роль в эпоху цифрового развития. Мы считаем, что только через сотрудничество и координацию усилий мы можем достичь большого прогресса в цифровой сфере", - выразил мнение он. IT-форум проводится с 2008 года и является признанной международной дискуссионной площадкой для общения представителей политических и деловых кругов, обсуждения актуальных трендов развития цифровой экономики и обмена решениями среди профессионального IT-сообщества. В этом году форум вошел в программу мероприятий председательства России в БРИКС, участие в нем принимают представители 47 стран. В течение трех дней участники форума обсудят применение новейших технологий в экономике, соцсфере и образовании, а также кибербезопасность, импортонезависимость, искусственный интеллект и развитие кадрового потенциала. Организатором форума выступает правительство Югры при поддержке министерства иностранных дел Российской Федерации, Минцифры, Минпросвещения, Торгово-промышленной палаты России, полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.
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россия, руслан кухарук, брикс, шос, югра
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Россия, Руслан Кухарук, БРИКС, ШОС, Югра

Югра готова к обмену цифровым опытом со странами-партнерами

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкВиды Ханты-Мансийска
Виды Ханты-Мансийска - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Виды Ханты-Мансийска
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ТЮМЕНЬ, 19 июн – РИА Новости. Ханты-Мансийский округ-Югра как один из регионов-лидеров цифровой трансформации России готов делиться своими наработками с партнерами из стран БРИКС, ШОС, Африки и Латинской Америки, а также готов перенимать передовой опыт других стран, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук, выступая на международном IT-форуме.
XV международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС проходит в Ханты-Мансийске с 18 по 20 июня и является знаковым событием в IT-сфере России. Ключевая тема этого года – "Доверие в цифровом мире".
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"Югра - один из лидеров цифровой трансформации среди регионов России. Мы готовы делиться нашими наработками в этой области с нашими партнерами из стран БРИКС, ШОС, Африки и Латинской Америки. В то же время мы открыты к сотрудничеству и готовы перенимать передовой опыт других стран. Каждая страна уникальна, и у каждой есть свои сильные стороны в области цифровых технологий", – сказал Кухарук.
Врио губернатора отметил, что цифровые ресурсы и цифровая экономика играют фундаментальную роль в экономическом, социальном развитии и имеют огромное значение для создания новой модели развития, современной экономической системы, обеспечения преимуществ в конкуренции с другими странами. Поэтому особая важность у способности всех социальных и хозяйствующих институтов обращаться с данными, превращать данные в экономику, считает Кухарук. "Межгосударственное партнерство играет важную роль в эпоху цифрового развития. Мы считаем, что только через сотрудничество и координацию усилий мы можем достичь большого прогресса в цифровой сфере", - выразил мнение он.
IT-форум проводится с 2008 года и является признанной международной дискуссионной площадкой для общения представителей политических и деловых кругов, обсуждения актуальных трендов развития цифровой экономики и обмена решениями среди профессионального IT-сообщества. В этом году форум вошел в программу мероприятий председательства России в БРИКС, участие в нем принимают представители 47 стран. В течение трех дней участники форума обсудят применение новейших технологий в экономике, соцсфере и образовании, а также кибербезопасность, импортонезависимость, искусственный интеллект и развитие кадрового потенциала.
Организатором форума выступает правительство Югры при поддержке министерства иностранных дел Российской Федерации, Минцифры, Минпросвещения, Торгово-промышленной палаты России, полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругРоссияРуслан КухарукБРИКСШОСЮгра
 
 
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