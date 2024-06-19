https://ria.ru/20240619/yugra-1953905686.html

Югра готова к обмену цифровым опытом со странами-партнерами

Югра готова к обмену цифровым опытом со странами-партнерами - РИА Новости, 19.06.2024

Югра готова к обмену цифровым опытом со странами-партнерами

Ханты-Мансийский округ-Югра как один из регионов-лидеров цифровой трансформации России готов делиться своими наработками с партнерами из стран БРИКС, ШОС,... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T11:32

2024-06-19T11:32

2024-06-19T11:32

ханты-мансийский автономный округ

россия

руслан кухарук

брикс

шос

югра

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ТЮМЕНЬ, 19 июн – РИА Новости. Ханты-Мансийский округ-Югра как один из регионов-лидеров цифровой трансформации России готов делиться своими наработками с партнерами из стран БРИКС, ШОС, Африки и Латинской Америки, а также готов перенимать передовой опыт других стран, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук, выступая на международном IT-форуме. XV международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС проходит в Ханты-Мансийске с 18 по 20 июня и является знаковым событием в IT-сфере России. Ключевая тема этого года – "Доверие в цифровом мире". "Югра - один из лидеров цифровой трансформации среди регионов России. Мы готовы делиться нашими наработками в этой области с нашими партнерами из стран БРИКС, ШОС, Африки и Латинской Америки. В то же время мы открыты к сотрудничеству и готовы перенимать передовой опыт других стран. Каждая страна уникальна, и у каждой есть свои сильные стороны в области цифровых технологий", – сказал Кухарук. Врио губернатора отметил, что цифровые ресурсы и цифровая экономика играют фундаментальную роль в экономическом, социальном развитии и имеют огромное значение для создания новой модели развития, современной экономической системы, обеспечения преимуществ в конкуренции с другими странами. Поэтому особая важность у способности всех социальных и хозяйствующих институтов обращаться с данными, превращать данные в экономику, считает Кухарук. "Межгосударственное партнерство играет важную роль в эпоху цифрового развития. Мы считаем, что только через сотрудничество и координацию усилий мы можем достичь большого прогресса в цифровой сфере", - выразил мнение он. IT-форум проводится с 2008 года и является признанной международной дискуссионной площадкой для общения представителей политических и деловых кругов, обсуждения актуальных трендов развития цифровой экономики и обмена решениями среди профессионального IT-сообщества. В этом году форум вошел в программу мероприятий председательства России в БРИКС, участие в нем принимают представители 47 стран. В течение трех дней участники форума обсудят применение новейших технологий в экономике, соцсфере и образовании, а также кибербезопасность, импортонезависимость, искусственный интеллект и развитие кадрового потенциала. Организатором форума выступает правительство Югры при поддержке министерства иностранных дел Российской Федерации, Минцифры, Минпросвещения, Торгово-промышленной палаты России, полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.

https://ria.ru/20240613/tsentr-1952543044.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, руслан кухарук, брикс, шос, югра