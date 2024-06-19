https://ria.ru/20240619/yaponiya-1953843585.html

В мае снизился общий импорт Японии из России

В мае снизился общий импорт Японии из России - РИА Новости, 19.06.2024

В мае снизился общий импорт Японии из России

Япония в мае сократила экспорт в Россию на 21,8%, импорт из России на 32,2%, такие данные по внешней торговле обнародовало министерство финансов страны. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T03:48

2024-06-19T03:48

2024-06-19T03:48

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в мире

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ТОКИО, 19 июн – РИА Новости. Япония в мае сократила экспорт в Россию на 21,8%, импорт из России на 32,2%, такие данные по внешней торговле обнародовало министерство финансов страны. Экспорт из Японии в Россию составил 27,81 миллиарда иен (176 миллионов долларов), что стало на 21,8% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Импорт сократился на 32,2%, составив 64,25 миллиарда иен (406,5 миллионов долларов). Товарооборот в мае составил чуть более 92 миллиардов иен (582,5 миллиона долларов).

https://ria.ru/20240614/yaponiya-1952762569.html

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