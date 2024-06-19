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В Якутии лесной пожар грозит перекинуться на село Сылгы-Ытар
В Якутии лесной пожар грозит перекинуться на село Сылгы-Ытар - РИА Новости, 19.06.2024
В Якутии лесной пожар грозит перекинуться на село Сылгы-Ытар
Лесной пожар в Среднеколымском районе Якутии может распространиться на село Сылгы-Ытар из-за порывистого ветра и засушливой погоды, на борьбу с огнем из Якутска РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T17:08
2024-06-19T17:08
2024-06-19T17:08
происшествия
россия
якутск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
среднеколымск
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 19 июн - РИА Новости. Лесной пожар в Среднеколымском районе Якутии может распространиться на село Сылгы-Ытар из-за порывистого ветра и засушливой погоды, на борьбу с огнем из Якутска вылетели пожарные и спасатели, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону. В среду в семи километрах от населенного пункта заметили лесной пожар. На место прибыла правительственная группа во главе с премьером республики Кириллом Бычковым. "В настоящий момент природный пожар действует на расстоянии восьми километров, задействовано в тушении порядком 60 человек и три единицы тяжелой техники (тракторы). Приблизительная площадь составляет 137 гектаров, на юго-востоке от села имеются естественные преграды в виде озер", - говорится в сообщении. В региональном МЧС добавили, что в ближайшие трое суток сохранится порывистый ветер и высокая дневная температура без осадков, что может повлиять на переход огня на Сылгы-Ытар. Местным жителям рекомендовали подготовиться к возможной эвакуации в город Среднеколымск. К полуночи 19 июня на территории РФ было 106 лесных пожаров на площади 134 612 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Саха (Якутия), там было 66 пожаров на 105 937 гектарах.
https://ria.ru/20240619/pozhary-1953861328.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, якутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), среднеколымск, республика саха (якутия)
Происшествия, Россия, Якутск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Среднеколымск, Республика Саха (Якутия)
В Якутии лесной пожар грозит перекинуться на село Сылгы-Ытар
МЧС: лесной пожар может распространиться на село Сылгы-Ытар из-за порывов ветра
ЯКУТСК, 19 июн - РИА Новости. Лесной пожар в Среднеколымском районе Якутии может распространиться на село Сылгы-Ытар из-за порывистого ветра и засушливой погоды, на борьбу с огнем из Якутска вылетели пожарные и спасатели, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.
В среду в семи километрах от населенного пункта заметили лесной пожар. На место прибыла правительственная группа во главе с премьером республики Кириллом Бычковым.
"В настоящий момент природный пожар действует на расстоянии восьми километров, задействовано в тушении порядком 60 человек и три единицы тяжелой техники (тракторы). Приблизительная площадь составляет 137 гектаров, на юго-востоке от села имеются естественные преграды в виде озер", - говорится в сообщении.
В региональном МЧС добавили, что в ближайшие трое суток сохранится порывистый ветер и высокая дневная температура без осадков, что может повлиять на переход огня на Сылгы-Ытар.
Местным жителям рекомендовали подготовиться к возможной эвакуации в город Среднеколымск.
К полуночи 19 июня на территории РФ было 106 лесных пожаров на площади 134 612 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Саха (Якутия), там было 66 пожаров на 105 937 гектарах.