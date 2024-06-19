https://ria.ru/20240619/yakutiya-1954039587.html

В Якутии лесной пожар грозит перекинуться на село Сылгы-Ытар

В Якутии лесной пожар грозит перекинуться на село Сылгы-Ытар - РИА Новости, 19.06.2024

В Якутии лесной пожар грозит перекинуться на село Сылгы-Ытар

Лесной пожар в Среднеколымском районе Якутии может распространиться на село Сылгы-Ытар из-за порывистого ветра и засушливой погоды, на борьбу с огнем из Якутска РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T17:08

2024-06-19T17:08

2024-06-19T17:08

происшествия

россия

якутск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

среднеколымск

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 19 июн - РИА Новости. Лесной пожар в Среднеколымском районе Якутии может распространиться на село Сылгы-Ытар из-за порывистого ветра и засушливой погоды, на борьбу с огнем из Якутска вылетели пожарные и спасатели, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону. В среду в семи километрах от населенного пункта заметили лесной пожар. На место прибыла правительственная группа во главе с премьером республики Кириллом Бычковым. "В настоящий момент природный пожар действует на расстоянии восьми километров, задействовано в тушении порядком 60 человек и три единицы тяжелой техники (тракторы). Приблизительная площадь составляет 137 гектаров, на юго-востоке от села имеются естественные преграды в виде озер", - говорится в сообщении. В региональном МЧС добавили, что в ближайшие трое суток сохранится порывистый ветер и высокая дневная температура без осадков, что может повлиять на переход огня на Сылгы-Ытар. Местным жителям рекомендовали подготовиться к возможной эвакуации в город Среднеколымск. К полуночи 19 июня на территории РФ было 106 лесных пожаров на площади 134 612 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Саха (Якутия), там было 66 пожаров на 105 937 гектарах.

https://ria.ru/20240619/pozhary-1953861328.html

https://ria.ru/20240607/pozhary-1951528446.html

россия

якутск

среднеколымск

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, якутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), среднеколымск, республика саха (якутия)