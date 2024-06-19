https://ria.ru/20240619/vzyatka-1953986911.html
Ректора Воронежского госуниверситета арестовали по делу о даче взятке
Ректора Воронежского госуниверситета арестовали по делу о даче взятке - РИА Новости, 19.06.2024
Ректора Воронежского госуниверситета арестовали по делу о даче взятке
Ленинский районный суд Воронежа заключил на два месяца под стражу ректора Воронежского государственного университета Дмитрия Ендовицкого, который был задержан... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T14:43
2024-06-19T14:43
2024-06-19T14:43
происшествия
россия
воронежский государственный университет
российский союз ректоров
воронежская областная дума
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ВОРОНЕЖ, 19 июн - РИА Новости. Ленинский районный суд Воронежа заключил на два месяца под стражу ректора Воронежского государственного университета Дмитрия Ендовицкого, который был задержан по делу о даче взятки в крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Как ранее сообщалось, в Ленинский районный суд Воронежа поступило от следствия два ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу – в отношении ректора ВГУ Ендовицкого и заведующего кафедрой экономики и управления организациями ВГУ Юрия Трещевского. Оба они были задержаны и находились в изоляторе. По данным следствия, не позднее 14 февраля 2022 года Ендовицкий при посредничестве Трещевского передал взятку за допуск к защите диссертации и за успешную защиту диссертации своей супруги. Сумма взятки - 600 тысяч рублей. Сам Ендовицкий заявил, что невиновен и его оговорили. Представитель суда пояснил РИА Новости, что в отношении Ендовицкого возбуждено дело по статье "дача взятки в крупном размере", в отношении Трещевского – "посредничество во взяточничестве в крупном размере". Санкции данных статей УК РФ предусматривают до 12 и до 10 лет лишения свободы соответственно. Днем в среду суд избрал Трещевскому меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. "Суд постановил... избрать обвиняемому Ендовицкому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказала судья в ходе заседания. Ендовицкий занимает должность ректора Воронежского государственного университета с 2011 года. Также является вице-президентом, членом правления Российского союза ректоров, членом Российского совета олимпиад школьников, депутатом Воронежской областной думы, председателем ассоциации вузов Центра России, действительным членом Академии военных наук и членом президиума политсовета воронежского регионального отделения партии "Единая Россия". На данный момент членство Ендовицкого в партии приостановлено. ВГУ является одним из крупнейших вузов РФ. Он включает в себя 18 факультетов, на которых обучаются более 23 тысяч студентов из 75 регионов России. Ежегодно в стенах университета проходят обучение более 1 тысячи иностранных студентов из около 80 стран.
https://ria.ru/20240404/vzyatka-1937898439.html
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происшествия, россия, воронежский государственный университет, российский союз ректоров, воронежская областная дума
Происшествия, Россия, Воронежский государственный университет, Российский союз ректоров, Воронежская областная Дума
Ректора Воронежского госуниверситета арестовали по делу о даче взятке
Ректора Воронежского госуниверситета арестовали по делу о крупной взятке
ВОРОНЕЖ, 19 июн - РИА Новости. Ленинский районный суд Воронежа заключил на два месяца под стражу ректора Воронежского государственного университета Дмитрия Ендовицкого, который был задержан по делу о даче взятки в крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как ранее сообщалось, в Ленинский районный суд Воронежа поступило от следствия два ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу – в отношении ректора ВГУ Ендовицкого и заведующего кафедрой экономики и управления организациями ВГУ Юрия Трещевского. Оба они были задержаны и находились в изоляторе.
По данным следствия, не позднее 14 февраля 2022 года Ендовицкий при посредничестве Трещевского передал взятку за допуск к защите диссертации и за успешную защиту диссертации своей супруги. Сумма взятки - 600 тысяч рублей. Сам Ендовицкий заявил, что невиновен и его оговорили.
Представитель суда пояснил РИА Новости, что в отношении Ендовицкого возбуждено дело по статье "дача взятки в крупном размере", в отношении Трещевского – "посредничество во взяточничестве в крупном размере". Санкции данных статей УК РФ
предусматривают до 12 и до 10 лет лишения свободы соответственно. Днем в среду суд избрал Трещевскому меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.
"Суд постановил... избрать обвиняемому Ендовицкому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказала судья в ходе заседания.
Ендовицкий занимает должность ректора Воронежского государственного университета
с 2011 года. Также является вице-президентом, членом правления Российского союза ректоров
, членом Российского совета олимпиад школьников, депутатом Воронежской областной думы
, председателем ассоциации вузов Центра России, действительным членом Академии военных наук и членом президиума политсовета воронежского регионального отделения партии "Единая Россия
". На данный момент членство Ендовицкого в партии приостановлено.
ВГУ является одним из крупнейших вузов РФ. Он включает в себя 18 факультетов, на которых обучаются более 23 тысяч студентов из 75 регионов России. Ежегодно в стенах университета проходят обучение более 1 тысячи иностранных студентов из около 80 стран.