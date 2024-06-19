https://ria.ru/20240619/vzyatka-1953946827.html
Ректор Воронежского госуниверситета заявил, что взяток не давал
Ректор Воронежского госуниверситета заявил, что взяток не давал - РИА Новости, 19.06.2024
Ректор Воронежского госуниверситета заявил, что взяток не давал
Ректор Воронежского государственного университета (ВГУ) Дмитрий Ендовицкий, который обвиняется в даче взятки в крупном размере, заявил о своей невиновности,... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:07
2024-06-19T13:07
2024-06-19T13:07
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ВОРОНЕЖ, 19 июн - РИА Новости. Ректор Воронежского государственного университета (ВГУ) Дмитрий Ендовицкий, который обвиняется в даче взятки в крупном размере, заявил о своей невиновности, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Ленинский районный суд Воронежа сегодня рассматривает ходатайства следствия о заключении под стражу Ендовицкого и завкафедрой экономики и управления организациями ВГУ Юрия Трещевского. Последнего суд уже отправил под домашний арест. Представитель суда сообщил РИА Новости, что в отношении Ендовицкого возбуждено дело по статье "дача взятки в крупном размере", Трещевского – "посредничество во взяточничестве в крупном размере". Представитель управления СК РФ по региону уточнил РИА Новости, что ректор обвиняется в даче взятки через посредника "за получение представляемым им лицом ученой степени". "[Рассчитываю] на оправдательный приговор. Я невиновен. Скорее всего, это грязная фальсификация или какой-то навет", - сказал Ендовицкий журналистам в суде. Ендовицкий занимает должность ректора Воронежского государственного университета с 2011 года. Также является вице-президентом, членом правления Российского союза ректоров, членом Российского совета олимпиад школьников, депутатом Воронежской областной думы, председателем ассоциации вузов Центра России, действительным членом Академии военных наук и членом президиума политсовета воронежского регионального отделения партии "Единая Россия". На данный момент членство Ендовицкого в партии приостановлено. ВГУ - один из крупнейших вузов РФ, включает в себя 18 факультетов, на которых обучаются более 23 тысяч студентов из 75 регионов России. Ежегодно в стенах университета проходят обучение более 1 тысячи иностранных студентов из около 80 стран.
https://ria.ru/20240617/vgu-1953376132.html
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происшествия, россия, воронежский государственный университет, российский союз ректоров, воронежская областная дума
Происшествия, Россия, Воронежский государственный университет, Российский союз ректоров, Воронежская областная Дума
Ректор Воронежского госуниверситета заявил, что взяток не давал
Ректор Воронежского госуниверситета Ендовицкий заявил о своей невиновности
ВОРОНЕЖ, 19 июн - РИА Новости. Ректор Воронежского государственного университета (ВГУ) Дмитрий Ендовицкий, который обвиняется в даче взятки в крупном размере, заявил о своей невиновности, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ленинский районный суд Воронежа сегодня рассматривает ходатайства следствия о заключении под стражу Ендовицкого и завкафедрой экономики и управления организациями ВГУ Юрия Трещевского. Последнего суд уже отправил под домашний арест.
Представитель суда сообщил РИА Новости, что в отношении Ендовицкого возбуждено дело по статье "дача взятки в крупном размере", Трещевского – "посредничество во взяточничестве в крупном размере". Представитель управления СК РФ по региону уточнил РИА Новости, что ректор обвиняется в даче взятки через посредника "за получение представляемым им лицом ученой степени".
"[Рассчитываю] на оправдательный приговор. Я невиновен. Скорее всего, это грязная фальсификация или какой-то навет", - сказал Ендовицкий журналистам в суде.
Ендовицкий занимает должность ректора Воронежского государственного университета с 2011 года. Также является вице-президентом, членом правления Российского союза ректоров, членом Российского совета олимпиад школьников, депутатом Воронежской областной думы, председателем ассоциации вузов Центра России, действительным членом Академии военных наук и членом президиума политсовета воронежского регионального отделения партии "Единая Россия". На данный момент членство Ендовицкого в партии приостановлено.
ВГУ - один из крупнейших вузов РФ, включает в себя 18 факультетов, на которых обучаются более 23 тысяч студентов из 75 регионов России. Ежегодно в стенах университета проходят обучение более 1 тысячи иностранных студентов из около 80 стран.