https://ria.ru/20240619/vzyatka-1953946827.html

Ректор Воронежского госуниверситета заявил, что взяток не давал

Ректор Воронежского госуниверситета заявил, что взяток не давал - РИА Новости, 19.06.2024

Ректор Воронежского госуниверситета заявил, что взяток не давал

Ректор Воронежского государственного университета (ВГУ) Дмитрий Ендовицкий, который обвиняется в даче взятки в крупном размере, заявил о своей невиновности,... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T13:07

2024-06-19T13:07

2024-06-19T13:07

происшествия

россия

воронежский государственный университет

российский союз ректоров

воронежская областная дума

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ВОРОНЕЖ, 19 июн - РИА Новости. Ректор Воронежского государственного университета (ВГУ) Дмитрий Ендовицкий, который обвиняется в даче взятки в крупном размере, заявил о своей невиновности, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Ленинский районный суд Воронежа сегодня рассматривает ходатайства следствия о заключении под стражу Ендовицкого и завкафедрой экономики и управления организациями ВГУ Юрия Трещевского. Последнего суд уже отправил под домашний арест. Представитель суда сообщил РИА Новости, что в отношении Ендовицкого возбуждено дело по статье "дача взятки в крупном размере", Трещевского – "посредничество во взяточничестве в крупном размере". Представитель управления СК РФ по региону уточнил РИА Новости, что ректор обвиняется в даче взятки через посредника "за получение представляемым им лицом ученой степени". "[Рассчитываю] на оправдательный приговор. Я невиновен. Скорее всего, это грязная фальсификация или какой-то навет", - сказал Ендовицкий журналистам в суде. Ендовицкий занимает должность ректора Воронежского государственного университета с 2011 года. Также является вице-президентом, членом правления Российского союза ректоров, членом Российского совета олимпиад школьников, депутатом Воронежской областной думы, председателем ассоциации вузов Центра России, действительным членом Академии военных наук и членом президиума политсовета воронежского регионального отделения партии "Единая Россия". На данный момент членство Ендовицкого в партии приостановлено. ВГУ - один из крупнейших вузов РФ, включает в себя 18 факультетов, на которых обучаются более 23 тысяч студентов из 75 регионов России. Ежегодно в стенах университета проходят обучение более 1 тысячи иностранных студентов из около 80 стран.

https://ria.ru/20240617/vgu-1953376132.html

https://ria.ru/20240619/sud-1953945544.html

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происшествия, россия, воронежский государственный университет, российский союз ректоров, воронежская областная дума