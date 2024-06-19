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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области - РИА Новости, 19.06.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области
В Одесской области прогремел взрыв, сообщило украинское издание "Новости.Live" в Telegram-канале. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T17:48
2024-06-19T17:48
2024-06-19T17:57
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В Одесской области прогремел взрыв, сообщило украинское издание "Новости.Live" в Telegram-канале."В Одесской области раздался взрыв", — говорится в посте. Никаких подробностей не приводится.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в 17:16 в регионе объявили воздушную тревогу. Она продлилась 36 минут.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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РИА Новости
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в мире, одесская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области
"Новости.Live": в Одесской области прогремел взрыв