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Во Львовской области прогремел взрыв
Во Львовской области прогремел взрыв - РИА Новости, 19.06.2024
Во Львовской области прогремел взрыв
Взрыв прозвучал в селе Малехов Львовской области Украины, сообщил мэр города Львова Андрей Садовой в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T05:53
2024-06-19T05:53
2024-06-19T05:59
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Взрыв прозвучал в селе Малехов Львовской области Украины, сообщил мэр города Львова Андрей Садовой в своем Telegram-канале. "В Малехове прозвучал взрыв", — написал Садовой. Ранее украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов сообщал о взрывах во Львове. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240618/vsu-1953808895.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Львов, Россия, Львовская область, Андрей Садовой, Вооруженные силы Украины
Во Львовской области прогремел взрыв
Мэр Львова Садовой сообщил о взрыве в селе Малехов во Львовской области