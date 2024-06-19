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Во Львовской области прогремел взрыв

Во Львовской области прогремел взрыв - РИА Новости, 19.06.2024

Во Львовской области прогремел взрыв

Взрыв прозвучал в селе Малехов Львовской области Украины, сообщил мэр города Львова Андрей Садовой в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T05:53

2024-06-19T05:53

2024-06-19T05:59

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Взрыв прозвучал в селе Малехов Львовской области Украины, сообщил мэр города Львова Андрей Садовой в своем Telegram-канале. "В Малехове прозвучал взрыв", — написал Садовой. Ранее украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов сообщал о взрывах во Львове. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240618/vsu-1953808895.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

львов

россия

львовская область

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в мире, львов, россия, львовская область, андрей садовой, вооруженные силы украины