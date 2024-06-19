https://ria.ru/20240619/vzaimodeystvie-1954081917.html

Путин рассказал о взаимодействии России и Вьетнама на площадке ООН

Путин рассказал о взаимодействии России и Вьетнама на площадке ООН - РИА Новости, 19.06.2024

Путин рассказал о взаимодействии России и Вьетнама на площадке ООН

Президент России Владимир Путин отметил, что Россия и Вьетнам тесно взаимодействуют на ключевых многосторонних площадках, прежде всего в Организации... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T19:04

2024-06-19T19:04

2024-06-19T19:04

вьетнам

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что Россия и Вьетнам тесно взаимодействуют на ключевых многосторонних площадках, прежде всего в Организации Объединенных Наций. Статья Путина для официального издания ЦК Компартии Вьетнама "Нянзан", озаглавленная "Россия и Вьетнам: дружба, проверенная временем", опубликована на сайте Кремля. "Мы (Россия и Вьетнам - ред.) тесно взаимодействуем на ключевых многосторонних площадках, прежде всего в Организации Объединенных Наций," - говорится в статье.

https://ria.ru/20240619/otnosheniya-1953499165.html

вьетнам

россия

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вьетнам, россия, владимир путин, в мире