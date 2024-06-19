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Путин рассказал о взаимодействии России и Вьетнама на площадке ООН
Путин рассказал о взаимодействии России и Вьетнама на площадке ООН - РИА Новости, 19.06.2024
Путин рассказал о взаимодействии России и Вьетнама на площадке ООН
Президент России Владимир Путин отметил, что Россия и Вьетнам тесно взаимодействуют на ключевых многосторонних площадках, прежде всего в Организации... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T19:04
2024-06-19T19:04
2024-06-19T19:04
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россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что Россия и Вьетнам тесно взаимодействуют на ключевых многосторонних площадках, прежде всего в Организации Объединенных Наций. Статья Путина для официального издания ЦК Компартии Вьетнама "Нянзан", озаглавленная "Россия и Вьетнам: дружба, проверенная временем", опубликована на сайте Кремля. "Мы (Россия и Вьетнам - ред.) тесно взаимодействуем на ключевых многосторонних площадках, прежде всего в Организации Объединенных Наций," - говорится в статье.
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вьетнам, россия, владимир путин, в мире
Вьетнам, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал о взаимодействии России и Вьетнама на площадке ООН
Путин: РФ и Вьетнам взаимодействуют на многосторонних площадках, включая ООН