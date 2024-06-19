https://ria.ru/20240619/vystavkabam-1953890393.html

В Историческом музее откроют выставку к 50-летию БАМа

В Историческом музее откроют выставку к 50-летию БАМа - РИА Новости, 19.06.2024

В Историческом музее откроют выставку к 50-летию БАМа

Выставка "Вокзалы и города. Архитектурное наследие БАМа" к 50-летию Байкало-Амурской магистрали, которая откроется в Государственном Историческом музее (ГИМ) 3... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T14:04

2024-06-19T14:04

2024-06-19T14:45

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алексей левыкин

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Выставка "Вокзалы и города. Архитектурное наследие БАМа" к 50-летию Байкало-Амурской магистрали, которая откроется в Государственном Историческом музее (ГИМ) 3 июля, будет интересна огромному количеству посетителей, считает генеральный директор музея Алексей Левыкин."Для меня тема БАМа — это тема моей жизни. <...> Ее строительство реализовывалось всей страной, туда вкладывались огромные силы не только россиян. В создании БАМа участвовали практически все республики. Там создавалась не только железная дорога, но и новая жизнь. Я думаю, этот проект будет интересен тому огромному количеству посетителей, которые приходят в Исторический музей", — сказал Левыкин на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Исторический музей в числе первых провел систематизацию информации об урбанистических проектах БАМа. На выставке впервые будут представлены материалы исследования из последних экспедиций, организованных Фондом развития науки и культуры "Таволга". Во время поездок команде проекта удалось провести фотофиксацию памятников и собрать информацию об архитекторах большей части вокзалов и поселков Байкало-Амурской магистрали.Экспозиция будет включать специально разработанные схемы поселков, миниатюрные макеты вокзалов и их фотографии, кинохронику, архивные материалы и предметы, связанные с историей БАМа, из различных музейных коллекций.Выставка "Вокзалы и города. Архитектурное наследие БАМа" откроется 3 июля и продлится до 1 сентября текущего года, добавил Левыкин.БАМ — это железная дорога, проходящая через Восточную Сибирь и Дальний Восток России, протяженностью 4324 километра. Она является одной из крупнейших железнодорожных магистралей в мире, пересекает три часовых пояса и шесть регионов России. В ее строительстве принимало участие более двух миллионов человек.

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россия, алексей левыкин, исторический музей