https://ria.ru/20240619/vystavka-1953860548.html

В Приморье впервые пройдет выставка достижений народного хозяйства КНДР

В Приморье впервые пройдет выставка достижений народного хозяйства КНДР - РИА Новости, 19.06.2024

В Приморье впервые пройдет выставка достижений народного хозяйства КНДР

Выставка достижений народного хозяйства КНДР впервые пройдет во Владивостоке с 26 по 30 июня, свои товары представят сотни северокорейских компаний, сообщает... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T08:38

2024-06-19T08:38

2024-06-19T08:38

владивосток

приморский край

экономика

кндр (северная корея)

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ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Выставка достижений народного хозяйства КНДР впервые пройдет во Владивостоке с 26 по 30 июня, свои товары представят сотни северокорейских компаний, сообщает правительство Приморского края. "Выставка достижений народного хозяйства КНДР впервые состоится во Владивостоке. Сотни корейских компаний продемонстрируют успехи, достигнутые в развитии страны за последние годы", - говорится в сообщении. Отмечается, что выставка разместится в центре города на территории спортивного манежа "Тигр" стадиона "Динамо". Она будет работать с 9.00 до 17.00 с 26 по 30 июня. Торжественная церемония открытия выставки состоится 26 июня в 10.00 (3.00 мск). "Запланированы официальная часть и концертная программа от Приморского колледжа искусств с участием фольклорных вокальных и танцевальных коллективов", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20240618/kndr-1953497198.html

владивосток

приморский край

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владивосток, приморский край, экономика, кндр (северная корея)