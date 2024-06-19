https://ria.ru/20240619/vystavka-1953860548.html
В Приморье впервые пройдет выставка достижений народного хозяйства КНДР
В Приморье впервые пройдет выставка достижений народного хозяйства КНДР - РИА Новости, 19.06.2024
В Приморье впервые пройдет выставка достижений народного хозяйства КНДР
Выставка достижений народного хозяйства КНДР впервые пройдет во Владивостоке с 26 по 30 июня, свои товары представят сотни северокорейских компаний, сообщает... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T08:38
2024-06-19T08:38
2024-06-19T08:38
владивосток
приморский край
экономика
кндр (северная корея)
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ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Выставка достижений народного хозяйства КНДР впервые пройдет во Владивостоке с 26 по 30 июня, свои товары представят сотни северокорейских компаний, сообщает правительство Приморского края. "Выставка достижений народного хозяйства КНДР впервые состоится во Владивостоке. Сотни корейских компаний продемонстрируют успехи, достигнутые в развитии страны за последние годы", - говорится в сообщении. Отмечается, что выставка разместится в центре города на территории спортивного манежа "Тигр" стадиона "Динамо". Она будет работать с 9.00 до 17.00 с 26 по 30 июня. Торжественная церемония открытия выставки состоится 26 июня в 10.00 (3.00 мск). "Запланированы официальная часть и концертная программа от Приморского колледжа искусств с участием фольклорных вокальных и танцевальных коллективов", - отмечается в сообщении.
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владивосток
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, приморский край, экономика, кндр (северная корея)
Владивосток, Приморский край, Экономика, КНДР (Северная Корея)
В Приморье впервые пройдет выставка достижений народного хозяйства КНДР
Выставка достижений народного хозяйства КНДР пройдет во Владивостоке 26-30 июня
ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Выставка достижений народного хозяйства КНДР впервые пройдет во Владивостоке с 26 по 30 июня, свои товары представят сотни северокорейских компаний, сообщает правительство Приморского края.
"Выставка достижений народного хозяйства КНДР впервые состоится во Владивостоке. Сотни корейских компаний продемонстрируют успехи, достигнутые в развитии страны за последние годы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что выставка разместится в центре города на территории спортивного манежа "Тигр" стадиона "Динамо". Она будет работать с 9.00 до 17.00 с 26 по 30 июня. Торжественная церемония открытия выставки состоится 26 июня в 10.00 (3.00 мск). "Запланированы официальная часть и концертная программа от Приморского колледжа искусств с участием фольклорных вокальных и танцевальных коллективов", - отмечается в сообщении.