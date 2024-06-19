Рейтинг@Mail.ru
В Приморье впервые пройдет выставка достижений народного хозяйства КНДР - РИА Новости, 19.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:38 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/vystavka-1953860548.html
В Приморье впервые пройдет выставка достижений народного хозяйства КНДР
В Приморье впервые пройдет выставка достижений народного хозяйства КНДР - РИА Новости, 19.06.2024
В Приморье впервые пройдет выставка достижений народного хозяйства КНДР
Выставка достижений народного хозяйства КНДР впервые пройдет во Владивостоке с 26 по 30 июня, свои товары представят сотни северокорейских компаний, сообщает... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T08:38
2024-06-19T08:38
владивосток
приморский край
экономика
кндр (северная корея)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/05/1557800587_0:58:3072:1786_1920x0_80_0_0_3eebdfe2c15084a90e45d3e9defd48d5.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Выставка достижений народного хозяйства КНДР впервые пройдет во Владивостоке с 26 по 30 июня, свои товары представят сотни северокорейских компаний, сообщает правительство Приморского края. "Выставка достижений народного хозяйства КНДР впервые состоится во Владивостоке. Сотни корейских компаний продемонстрируют успехи, достигнутые в развитии страны за последние годы", - говорится в сообщении. Отмечается, что выставка разместится в центре города на территории спортивного манежа "Тигр" стадиона "Динамо". Она будет работать с 9.00 до 17.00 с 26 по 30 июня. Торжественная церемония открытия выставки состоится 26 июня в 10.00 (3.00 мск). "Запланированы официальная часть и концертная программа от Приморского колледжа искусств с участием фольклорных вокальных и танцевальных коллективов", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20240618/kndr-1953497198.html
владивосток
приморский край
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/05/1557800587_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e869adc0bb32f597ea37449708dc4d9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владивосток, приморский край, экономика, кндр (северная корея)
Владивосток, Приморский край, Экономика, КНДР (Северная Корея)
В Приморье впервые пройдет выставка достижений народного хозяйства КНДР

Выставка достижений народного хозяйства КНДР пройдет во Владивостоке 26-30 июня

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВладивосток
Владивосток - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Владивосток. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Выставка достижений народного хозяйства КНДР впервые пройдет во Владивостоке с 26 по 30 июня, свои товары представят сотни северокорейских компаний, сообщает правительство Приморского края.
"Выставка достижений народного хозяйства КНДР впервые состоится во Владивостоке. Сотни корейских компаний продемонстрируют успехи, достигнутые в развитии страны за последние годы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что выставка разместится в центре города на территории спортивного манежа "Тигр" стадиона "Динамо". Она будет работать с 9.00 до 17.00 с 26 по 30 июня. Торжественная церемония открытия выставки состоится 26 июня в 10.00 (3.00 мск). "Запланированы официальная часть и концертная программа от Приморского колледжа искусств с участием фольклорных вокальных и танцевальных коллективов", - отмечается в сообщении.
Сотрудница РЖД готовится к открытию Дома Дружбы России и КНДР на границе с КНДР в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Межгосударственные отношения России и КНДР
18 июня, 03:00
 
ВладивостокПриморский крайЭкономикаКНДР (Северная Корея)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала