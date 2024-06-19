https://ria.ru/20240619/vyezdy-1953957582.html

Почти 70 выездов сделал мобильный комплекс НИКИ в Подмосковье с начала года

Почти 70 выездов сделал мобильный комплекс НИКИ в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 19.06.2024

Почти 70 выездов сделал мобильный комплекс НИКИ в Подмосковье с начала года

Специалисты мобильного комплекса Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) совершили почти 70 выездов с начала года в Подмосковье, в ходе... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T13:41

2024-06-19T13:41

2024-06-19T13:41

новости подмосковья

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Специалисты мобильного комплекса Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) совершили почти 70 выездов с начала года в Подмосковье, в ходе которых были осмотрены уже почти 5,3 тысячи детей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "В ходе таких выездов наши врачи осмотрели уже почти 5,3 тысячи маленьких пациентов, из которых 516 были направлены в наш институт для прохождения более углубленной диагностики", - сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что благодаря таким выездам, врачи могут обнаружить заболевание у ребенка на ранней стадии и начать своевременное лечение. Выездная бригада состоит из узкопрофильных специалистов: пульмонолога, аллерголога, гастроэнтеролога, эндокринолога, кардиолога, нефролога, врача ультразвуковой диагностики. Передвижной мобильный комплекс оснащен современной медицинской техникой: клинико-диагностической лабораторией, аппаратами эхокардиографии и УЗИ экспертного класса.

https://ria.ru/20240617/lechenie-1953410170.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

здоровье - общество, московская область (подмосковье)