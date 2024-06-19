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Почти 70 выездов сделал мобильный комплекс НИКИ в Подмосковье с начала года
Почти 70 выездов сделал мобильный комплекс НИКИ в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 19.06.2024
Почти 70 выездов сделал мобильный комплекс НИКИ в Подмосковье с начала года
Специалисты мобильного комплекса Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) совершили почти 70 выездов с начала года в Подмосковье, в ходе... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:41
2024-06-19T13:41
2024-06-19T13:41
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Специалисты мобильного комплекса Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) совершили почти 70 выездов с начала года в Подмосковье, в ходе которых были осмотрены уже почти 5,3 тысячи детей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "В ходе таких выездов наши врачи осмотрели уже почти 5,3 тысячи маленьких пациентов, из которых 516 были направлены в наш институт для прохождения более углубленной диагностики", - сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что благодаря таким выездам, врачи могут обнаружить заболевание у ребенка на ранней стадии и начать своевременное лечение. Выездная бригада состоит из узкопрофильных специалистов: пульмонолога, аллерголога, гастроэнтеролога, эндокринолога, кардиолога, нефролога, врача ультразвуковой диагностики. Передвижной мобильный комплекс оснащен современной медицинской техникой: клинико-диагностической лабораторией, аппаратами эхокардиографии и УЗИ экспертного класса.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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здоровье - общество, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Специалисты мобильного комплекса Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) совершили почти 70 выездов с начала года в Подмосковье, в ходе которых были осмотрены уже почти 5,3 тысячи детей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«
"В ходе таких выездов наши врачи осмотрели уже почти 5,3 тысячи маленьких пациентов, из которых 516 были направлены в наш институт для прохождения более углубленной диагностики", - сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что благодаря таким выездам, врачи
могут обнаружить заболевание у ребенка на ранней стадии и начать своевременное лечение.
Выездная бригада состоит из узкопрофильных специалистов: пульмонолога, аллерголога, гастроэнтеролога, эндокринолога, кардиолога, нефролога, врача ультразвуковой диагностики.
Передвижной мобильный комплекс оснащен современной медицинской техникой: клинико-диагностической лабораторией, аппаратами эхокардиографии и УЗИ экспертного класса.