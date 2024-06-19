https://ria.ru/20240619/vsu-1953910544.html

Международная федерация журналистов осудила убийство Кожина и Цицаги

Международная федерация журналистов осудила убийство Кожина и Цицаги - РИА Новости, 19.06.2024

Международная федерация журналистов осудила убийство Кожина и Цицаги

Международная и Европейская федерации журналистов (IFJ-EFJ) осудили убийство оператора НТВ Валерия Кожина и военного корреспондента информационного портала... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T11:46

2024-06-19T11:46

2024-06-19T12:53

вооруженные силы украины

международная федерация журналистов

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Международная и Европейская федерации журналистов (IFJ-EFJ) осудили убийство оператора НТВ Валерия Кожина и военного корреспондента информационного портала News.ru Никиты Цицаги, которые погибли при атаке украинских войск."Два российских журналиста погибли. <...> Никита Цицаги погиб 16 июня в результате атаки дрона в ходе продолжающихся боев. Ранее Валерий Кожин <...> также погиб в результате обстрела у Горловки 13 июня. Международная и Европейская федерация журналистов решительно осуждает эти убийства и призывает власти провести оперативное расследование гибели журналистов", — говорится в заявлении.Тринадцатого июня Кожин и корреспондент Алексей Ивлиев, готовившие репортаж, попали под удар украинского беспилотника в Горловке. Они получили тяжелые ранения, спустя несколько часов Кожин умер в больнице. Цицаги погиб 16 июня при атаке дронов в районе Никольского монастыря под Угледаром.В начале июня президент Владимир Путин на встрече с руководителями крупнейших мировых информагентств на полях ПМЭФ заявил, что с начала конфликта на Украине погибли как минимум 30 российских журналистов. Причем, добавил глава государства, никто не дает российской стороне возможности расследовать, что с ними произошло.

https://ria.ru/20240617/zhurnalisty-1953415283.html

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вооруженные силы украины, международная федерация журналистов