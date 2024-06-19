https://ria.ru/20240619/vrach-1953963965.html

В Ростове-на-Дону собрали коллекцию предметов, извлеченных из пациентов

В Ростове-на-Дону собрали коллекцию предметов, извлеченных из пациентов - РИА Новости, 19.06.2024

В Ростове-на-Дону собрали коллекцию предметов, извлеченных из пациентов

Набор фломастеров и игрушечная мышь - коллекцию инородных предметов, найденных внутри пациентов за последние десять лет, собрали врачи больницы №20... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T13:53

2024-06-19T13:53

2024-06-19T13:53

общество

ростов-на-дону

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июн - РИА Новости. Набор фломастеров и игрушечная мышь - коллекцию инородных предметов, найденных внутри пациентов за последние десять лет, собрали врачи больницы №20 Ростова-на-Дону, сообщает минздрав Ростовской области. "Целую коллекцию инородных предметов, найденных внутри пациентов, собрали ростовские эндоскописты городской клинической больницы №20 за десять лет", - рассказал заведующий отделением лучевой диагностики и эндоскопии городской больницы №20 Игорь Шитиков. По его словам, порядка 90% предметов врачи извлекли из организмов маленьких пациентов. Помимо монет и магнитных шариков, которые приходится извлекать наиболее часто, врачам-эндоскопистам приходилось иметь дело с совсем необычными предметами. В их числе - набор фломастеров, извлеченный из мужчины 45 лет, и игрушечная мышь размером в семь сантиметров, проглоченная маленьким ребенком. Врачи напоминают, что ребенок должен твердо знать, что нельзя брать в рот несъедобные предметы. Даже если ребенок не склонен к проглатыванию инородных тел, он может заглотить объект случайно, например, оступившись. При подозрении на такую ситуацию нужно незамедлительно обратиться к врачу.

https://ria.ru/20231013/mona-1902434508.html

ростов-на-дону

ростовская область

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общество, ростов-на-дону, ростовская область