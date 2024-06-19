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В Ростове-на-Дону собрали коллекцию предметов, извлеченных из пациентов - РИА Новости, 19.06.2024
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13:53 19.06.2024
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В Ростове-на-Дону собрали коллекцию предметов, извлеченных из пациентов
В Ростове-на-Дону собрали коллекцию предметов, извлеченных из пациентов - РИА Новости, 19.06.2024
В Ростове-на-Дону собрали коллекцию предметов, извлеченных из пациентов
Набор фломастеров и игрушечная мышь - коллекцию инородных предметов, найденных внутри пациентов за последние десять лет, собрали врачи больницы №20... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:53
2024-06-19T13:53
общество
ростов-на-дону
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июн - РИА Новости. Набор фломастеров и игрушечная мышь - коллекцию инородных предметов, найденных внутри пациентов за последние десять лет, собрали врачи больницы №20 Ростова-на-Дону, сообщает минздрав Ростовской области. "Целую коллекцию инородных предметов, найденных внутри пациентов, собрали ростовские эндоскописты городской клинической больницы №20 за десять лет", - рассказал заведующий отделением лучевой диагностики и эндоскопии городской больницы №20 Игорь Шитиков. По его словам, порядка 90% предметов врачи извлекли из организмов маленьких пациентов. Помимо монет и магнитных шариков, которые приходится извлекать наиболее часто, врачам-эндоскопистам приходилось иметь дело с совсем необычными предметами. В их числе - набор фломастеров, извлеченный из мужчины 45 лет, и игрушечная мышь размером в семь сантиметров, проглоченная маленьким ребенком. Врачи напоминают, что ребенок должен твердо знать, что нельзя брать в рот несъедобные предметы. Даже если ребенок не склонен к проглатыванию инородных тел, он может заглотить объект случайно, например, оступившись. При подозрении на такую ситуацию нужно незамедлительно обратиться к врачу.
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ростов-на-дону
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общество, ростов-на-дону, ростовская область
Общество, Ростов-на-Дону, Ростовская область
В Ростове-на-Дону собрали коллекцию предметов, извлеченных из пациентов

Врачи больницы в Ростове-на-Дону собрали коллекцию инородных предметов

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкХирурги во время операции
Хирурги во время операции - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Хирурги во время операции. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июн - РИА Новости. Набор фломастеров и игрушечная мышь - коллекцию инородных предметов, найденных внутри пациентов за последние десять лет, собрали врачи больницы №20 Ростова-на-Дону, сообщает минздрав Ростовской области.
«
"Целую коллекцию инородных предметов, найденных внутри пациентов, собрали ростовские эндоскописты городской клинической больницы №20 за десять лет", - рассказал заведующий отделением лучевой диагностики и эндоскопии городской больницы №20 Игорь Шитиков.
По его словам, порядка 90% предметов врачи извлекли из организмов маленьких пациентов.
Помимо монет и магнитных шариков, которые приходится извлекать наиболее часто, врачам-эндоскопистам приходилось иметь дело с совсем необычными предметами. В их числе - набор фломастеров, извлеченный из мужчины 45 лет, и игрушечная мышь размером в семь сантиметров, проглоченная маленьким ребенком.
Врачи напоминают, что ребенок должен твердо знать, что нельзя брать в рот несъедобные предметы. Даже если ребенок не склонен к проглатыванию инородных тел, он может заглотить объект случайно, например, оступившись. При подозрении на такую ситуацию нужно незамедлительно обратиться к врачу.
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