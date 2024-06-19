https://ria.ru/20240619/vrach-1953963965.html
В Ростове-на-Дону собрали коллекцию предметов, извлеченных из пациентов
В Ростове-на-Дону собрали коллекцию предметов, извлеченных из пациентов - РИА Новости, 19.06.2024
В Ростове-на-Дону собрали коллекцию предметов, извлеченных из пациентов
Набор фломастеров и игрушечная мышь - коллекцию инородных предметов, найденных внутри пациентов за последние десять лет, собрали врачи больницы №20... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:53
2024-06-19T13:53
2024-06-19T13:53
общество
ростов-на-дону
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149207/31/1492073142_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c3343804d578919e41104a2ab1bfb2cf.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июн - РИА Новости. Набор фломастеров и игрушечная мышь - коллекцию инородных предметов, найденных внутри пациентов за последние десять лет, собрали врачи больницы №20 Ростова-на-Дону, сообщает минздрав Ростовской области. "Целую коллекцию инородных предметов, найденных внутри пациентов, собрали ростовские эндоскописты городской клинической больницы №20 за десять лет", - рассказал заведующий отделением лучевой диагностики и эндоскопии городской больницы №20 Игорь Шитиков. По его словам, порядка 90% предметов врачи извлекли из организмов маленьких пациентов. Помимо монет и магнитных шариков, которые приходится извлекать наиболее часто, врачам-эндоскопистам приходилось иметь дело с совсем необычными предметами. В их числе - набор фломастеров, извлеченный из мужчины 45 лет, и игрушечная мышь размером в семь сантиметров, проглоченная маленьким ребенком. Врачи напоминают, что ребенок должен твердо знать, что нельзя брать в рот несъедобные предметы. Даже если ребенок не склонен к проглатыванию инородных тел, он может заглотить объект случайно, например, оступившись. При подозрении на такую ситуацию нужно незамедлительно обратиться к врачу.
https://ria.ru/20231013/mona-1902434508.html
ростов-на-дону
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149207/31/1492073142_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_283d26464eaf2093099b54c3bd85aced.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ростов-на-дону, ростовская область
Общество, Ростов-на-Дону, Ростовская область
В Ростове-на-Дону собрали коллекцию предметов, извлеченных из пациентов
Врачи больницы в Ростове-на-Дону собрали коллекцию инородных предметов
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июн - РИА Новости. Набор фломастеров и игрушечная мышь - коллекцию инородных предметов, найденных внутри пациентов за последние десять лет, собрали врачи больницы №20 Ростова-на-Дону, сообщает минздрав Ростовской области.
«
"Целую коллекцию инородных предметов, найденных внутри пациентов, собрали ростовские эндоскописты городской клинической больницы №20 за десять лет", - рассказал заведующий отделением лучевой диагностики и эндоскопии городской больницы №20 Игорь Шитиков.
По его словам, порядка 90% предметов врачи извлекли из организмов маленьких пациентов.
Помимо монет и магнитных шариков, которые приходится извлекать наиболее часто, врачам-эндоскопистам приходилось иметь дело с совсем необычными предметами. В их числе - набор фломастеров, извлеченный из мужчины 45 лет, и игрушечная мышь размером в семь сантиметров, проглоченная маленьким ребенком.
Врачи напоминают, что ребенок должен твердо знать, что нельзя брать в рот несъедобные предметы. Даже если ребенок не склонен к проглатыванию инородных тел, он может заглотить объект случайно, например, оступившись. При подозрении на такую ситуацию нужно незамедлительно обратиться к врачу.