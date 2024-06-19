https://ria.ru/20240619/vostok-1953970555.html

МИД России пригрозил ответом на любые угрозы Дальнему Востоку

МИД России пригрозил ответом на любые угрозы Дальнему Востоку - РИА Новости, 19.06.2024

МИД России пригрозил ответом на любые угрозы Дальнему Востоку

Любые потенциальные угрозы Дальнему Востоку России, в том числе размещение американских ракет средней дальности в Японии, будут встречать адекватный ответ... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T14:07

2024-06-19T14:07

2024-06-19T14:07

япония

россия

дальний восток

мария захарова

безопасность

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Любые потенциальные угрозы Дальнему Востоку России, в том числе размещение американских ракет средней дальности в Японии, будут встречать адекватный ответ российской стороны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. На брифинге для СМИ Захарова отметила, что планы японских властей по "размыванию" безъядерного статуса, проведение учений с задействованием стратегических бомбардировщиков и перспектива размещения в Японии американских ракет средней дальности вызывают озабоченность. "В США, а также в Республике Корея и Японии должны отдавать себе отчет в том, что любые потенциальные угрозы дальневосточным рубежам Российской Федерации будут встречать адекватные ответные меры по укреплению обороноспособности нашей страны", - сказала Захарова.

https://ria.ru/20240618/ucheniya-1953560107.html

япония

россия

дальний восток

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

япония, россия, дальний восток, мария захарова, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша