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МИД России пригрозил ответом на любые угрозы Дальнему Востоку - РИА Новости, 19.06.2024
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14:07 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/vostok-1953970555.html
МИД России пригрозил ответом на любые угрозы Дальнему Востоку
МИД России пригрозил ответом на любые угрозы Дальнему Востоку - РИА Новости, 19.06.2024
МИД России пригрозил ответом на любые угрозы Дальнему Востоку
Любые потенциальные угрозы Дальнему Востоку России, в том числе размещение американских ракет средней дальности в Японии, будут встречать адекватный ответ... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T14:07
2024-06-19T14:07
япония
россия
дальний восток
мария захарова
безопасность
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Любые потенциальные угрозы Дальнему Востоку России, в том числе размещение американских ракет средней дальности в Японии, будут встречать адекватный ответ российской стороны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. На брифинге для СМИ Захарова отметила, что планы японских властей по "размыванию" безъядерного статуса, проведение учений с задействованием стратегических бомбардировщиков и перспектива размещения в Японии американских ракет средней дальности вызывают озабоченность. "В США, а также в Республике Корея и Японии должны отдавать себе отчет в том, что любые потенциальные угрозы дальневосточным рубежам Российской Федерации будут встречать адекватные ответные меры по укреплению обороноспособности нашей страны", - сказала Захарова.
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япония
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япония, россия, дальний восток, мария захарова, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша
Япония, Россия, Дальний Восток, Мария Захарова, Безопасность, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), США
МИД России пригрозил ответом на любые угрозы Дальнему Востоку

Захарова: любые потенциальные угрозы Дальнему Востоку встретят адекватный ответ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Любые потенциальные угрозы Дальнему Востоку России, в том числе размещение американских ракет средней дальности в Японии, будут встречать адекватный ответ российской стороны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На брифинге для СМИ Захарова отметила, что планы японских властей по "размыванию" безъядерного статуса, проведение учений с задействованием стратегических бомбардировщиков и перспектива размещения в Японии американских ракет средней дальности вызывают озабоченность.
США, а также в Республике Корея и Японии должны отдавать себе отчет в том, что любые потенциальные угрозы дальневосточным рубежам Российской Федерации будут встречать адекватные ответные меры по укреплению обороноспособности нашей страны", - сказала Захарова.
Плановые двусторонние учения, развернутые силами Тихоокеанского флота на Дальнем Востоке. 18 июня 2024
Тихоокеанский флот начал учения с участием около 40 кораблей и судов
18 июня, 05:50
 
ЯпонияРоссияДальний ВостокМария ЗахароваБезопасностьМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)США
 
 
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