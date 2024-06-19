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МИД назвал решение G7 выделить Украине доходы от активов России воровством - РИА Новости, 19.06.2024
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12:14 19.06.2024 (обновлено: 12:15 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/vorovstvo-1953919234.html
МИД назвал решение G7 выделить Украине доходы от активов России воровством
МИД назвал решение G7 выделить Украине доходы от активов России воровством - РИА Новости, 19.06.2024
МИД назвал решение G7 выделить Украине доходы от активов России воровством
Решение стран G7 выделить Украине 50 миллиардов долларов за счет доходов от российских активов является очередным воровством, заявила официальный представитель... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T12:14
2024-06-19T12:15
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Решение стран G7 выделить Украине 50 миллиардов долларов за счет доходов от российских активов является очередным воровством, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что страны "Большой семерки" достигли соглашения по предоставлению Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов, обеспеченного поступлениями от замороженных российских активов. "Это очередное воровство, теперь уже этим занимается "семерка", - сказала Захарова на брифинге для СМИ. После объявления G7 о своем решении представители этих же западных государств обратились к российским властям, добавила Захарова. "По разным каналам нам начали эти же самые товарищи давать понять, что "это точно не мы, это другие члены по "семерке" будут у вас отбирать, к нам, пожалуйста, не думайте применять никаких ответных мер", - сказала она.
https://ria.ru/20240618/ekonomika-1953538556.html
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в мире, цены на нефть, украина, россия, италия, мария захарова, джорджа мелони, g7, санкции в отношении россии
В мире, Цены на нефть, Украина, Россия, Италия, Мария Захарова, Джорджа Мелони, G7, Санкции в отношении России
МИД назвал решение G7 выделить Украине доходы от активов России воровством

Захарова назвала решение G7 выделить Украине 50 миллиардов долларов воровством

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Решение стран G7 выделить Украине 50 миллиардов долларов за счет доходов от российских активов является очередным воровством, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что страны "Большой семерки" достигли соглашения по предоставлению Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов, обеспеченного поступлениями от замороженных российских активов.
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"Это очередное воровство, теперь уже этим занимается "семерка", - сказала Захарова на брифинге для СМИ.
После объявления G7 о своем решении представители этих же западных государств обратились к российским властям, добавила Захарова.
"По разным каналам нам начали эти же самые товарищи давать понять, что "это точно не мы, это другие члены по "семерке" будут у вас отбирать, к нам, пожалуйста, не думайте применять никаких ответных мер", - сказала она.
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