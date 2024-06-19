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Российское вооружение имеет задел для модернизации, заявил Дюмин
Российское вооружение имеет задел для модернизации, заявил Дюмин - РИА Новости, 19.06.2024
Российское вооружение имеет задел для модернизации, заявил Дюмин
Российское вооружение имеет задел для модернизации: улучшения характеристик по дальности и по точности, сообщил РИА Новости помощник президента РФ Алексей... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T08:19
2024-06-19T08:19
2024-06-19T08:19
безопасность
россия
алексей дюмин
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российское вооружение имеет задел для модернизации: улучшения характеристик по дальности и по точности, сообщил РИА Новости помощник президента РФ Алексей Дюмин. "У нас большой задел. У нас те средства вооружения, которые стоят у разного рода войск имеют большой задел модернизации и улучшения тактико-технических характеристик… Те средства, которые стоят на вооружении достаточно длительное время, у них есть задел для улучшения их характеристик по дальности, по точности и другим критериям", - сказал Дюмин. Также он отметил, что сейчас ведется большая работа в рамках поставленной президентом задачи по внедрению и скорейшему использованию высокотехнологичных процессов.
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безопасность, россия, алексей дюмин
Безопасность, Россия, Алексей Дюмин
Российское вооружение имеет задел для модернизации, заявил Дюмин
Помощник президента Дюмин: российское вооружение имеет задел для модернизации
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российское вооружение имеет задел для модернизации: улучшения характеристик по дальности и по точности, сообщил РИА Новости помощник президента РФ Алексей Дюмин.
"У нас большой задел. У нас те средства вооружения, которые стоят у разного рода войск имеют большой задел модернизации и улучшения тактико-технических характеристик… Те средства, которые стоят на вооружении достаточно длительное время, у них есть задел для улучшения их характеристик по дальности, по точности и другим критериям", - сказал Дюмин.
Также он отметил, что сейчас ведется большая работа в рамках поставленной президентом задачи по внедрению и скорейшему использованию высокотехнологичных процессов.