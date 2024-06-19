https://ria.ru/20240619/volodin-1953963768.html
Володин назвал ПА ОБСЕ шабашем
Володин назвал ПА ОБСЕ шабашем - РИА Новости, 19.06.2024
Володин назвал ПА ОБСЕ шабашем
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что у РФ открытая позиция относительно ПА ОБСЕ и она не будет финансировать "этот шабаш". РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:53
2024-06-19T13:53
2024-06-19T13:53
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что у РФ открытая позиция относительно ПА ОБСЕ и она не будет финансировать "этот шабаш". "Наша позиция здесь абсолютно открытая, понятная, мы не будем финансировать этот шабаш, который никакого отношения не имеет к парламентским структурам, причём, пляшущий под дудку Соединённых Штатов Америки", - сказал он на пленарном заседании в ГД. Володин отметил, что со стороны РФ делалось все для диалога, но со стороны ОБСЕ это "все болезненно, они могут работать только в ситуации монополии на информацию". "Как только появляется альтернативная точка зрения, аргументов нет, ответить нечем, поэтому делают все для того, чтобы не допустить до разговора, чтобы не было высказана другая точка зрения. Вот какая ситуация сегодня сложилась в европейских межпарламентских структурах, международных парламентских структурах. Это уже не парламентские организации. Это напоминает какие-то филиалы блока НАТО, так что лучше в них не принимать участие, тем более, не финансировать", - добавил Володин.
https://ria.ru/20240619/obse-1953912563.html
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россия, вячеслав володин, госдума рф, обсе, нато
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, ОБСЕ, НАТО
Володин назвал ПА ОБСЕ шабашем
Володин: Россия не будет финансировать шабаш ПА ОБСЕ, пляшущий под дудку США