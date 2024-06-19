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Мишустин поручил постоянно оказывать помощь военнослужащим - РИА Новости, 19.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:19 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/voennosluzhaschie-1953978505.html
Мишустин поручил постоянно оказывать помощь военнослужащим
Мишустин поручил постоянно оказывать помощь военнослужащим - РИА Новости, 19.06.2024
Мишустин поручил постоянно оказывать помощь военнослужащим
Военнослужащим должна оказываться постоянная помощь государства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T14:19
2024-06-19T14:19
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
михаил мишустин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Военнослужащим должна оказываться постоянная помощь государства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Очень важно, чтобы тем, кто выполняет воинский долг, оказывалась постоянная помощь государства. Мы сегодня детально рассмотрим, куда требуется направить дополнительные усилия, чтобы решить все поставленные президентом задачи", - сказал он на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.
https://ria.ru/20240612/spetsoperatsiya-1952402729.html
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безопасность, россия, михаил мишустин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Михаил Мишустин, Вооруженные силы РФ
Мишустин поручил постоянно оказывать помощь военнослужащим

Мишустин: военнослужащим должна оказываться постоянная помощь государства

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Военнослужащим должна оказываться постоянная помощь государства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Очень важно, чтобы тем, кто выполняет воинский долг, оказывалась постоянная помощь государства. Мы сегодня детально рассмотрим, куда требуется направить дополнительные усилия, чтобы решить все поставленные президентом задачи", - сказал он на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.
Добровольцы - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Российские добровольцы-штурмовики рассказали, почему ушли на фронт
12 июня, 17:24
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияМихаил МишустинВооруженные силы РФ
 
 
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