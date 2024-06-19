https://ria.ru/20240619/voennosluzhaschie-1953978505.html

Мишустин поручил постоянно оказывать помощь военнослужащим

Мишустин поручил постоянно оказывать помощь военнослужащим - РИА Новости, 19.06.2024

Мишустин поручил постоянно оказывать помощь военнослужащим

Военнослужащим должна оказываться постоянная помощь государства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T14:19

2024-06-19T14:19

2024-06-19T14:19

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

михаил мишустин

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949465713_0:297:2676:1802_1920x0_80_0_0_a510caad59ce66342d5663fae3ed3ce8.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Военнослужащим должна оказываться постоянная помощь государства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Очень важно, чтобы тем, кто выполняет воинский долг, оказывалась постоянная помощь государства. Мы сегодня детально рассмотрим, куда требуется направить дополнительные усилия, чтобы решить все поставленные президентом задачи", - сказал он на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.

https://ria.ru/20240612/spetsoperatsiya-1952402729.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, михаил мишустин, вооруженные силы рф