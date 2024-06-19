https://ria.ru/20240619/voennosluzhaschie-1953978505.html
Мишустин поручил постоянно оказывать помощь военнослужащим
Мишустин поручил постоянно оказывать помощь военнослужащим - РИА Новости, 19.06.2024
Мишустин поручил постоянно оказывать помощь военнослужащим
Военнослужащим должна оказываться постоянная помощь государства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T14:19
2024-06-19T14:19
2024-06-19T14:19
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
михаил мишустин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Военнослужащим должна оказываться постоянная помощь государства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Очень важно, чтобы тем, кто выполняет воинский долг, оказывалась постоянная помощь государства. Мы сегодня детально рассмотрим, куда требуется направить дополнительные усилия, чтобы решить все поставленные президентом задачи", - сказал он на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.
https://ria.ru/20240612/spetsoperatsiya-1952402729.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, михаил мишустин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Михаил Мишустин, Вооруженные силы РФ
Мишустин поручил постоянно оказывать помощь военнослужащим
Мишустин: военнослужащим должна оказываться постоянная помощь государства