https://ria.ru/20240619/vetnam-1954109246.html

Путин прибыл во Вьетнам

Путин прибыл во Вьетнам - РИА Новости, 19.06.2024

Путин прибыл во Вьетнам

Президент Владимир Путин прибыл во Вьетнам с двухдневным государственным визитом. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T21:49

2024-06-19T21:49

2024-06-19T23:49

вьетнам

владимир путин

ханой

в мире

нгуен фу чонг

то лам

юрий ушаков

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ХАНОЙ/БАНГКОК, 19 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин прибыл во Вьетнам с двухдневным государственным визитом.Это пятая поездка главы государства в эту страну. Самолет российского лидера Ил-96, около четырех часов назад вылетевший из Пхеньяна, приземлился в аэропорту Нойбай Ханоя. У трапа расстелили красную ковровую дорожку и выстроили почетный караул.Путина встречали вице-премьер председатель вьетнамской части Межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Чан Хонг Ха, секретарь ЦК КПВ и глава Международной комиссии ЦК КПВ Ле Хоай Чунг и заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг. Церемония прошла около двух часов ночи по местному времени. Как сообщал помощник президента Юрий Ушаков, визит продлится два дня, 19 и 20 июня, основная программа запланирована на четверг.Глава государства проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама — генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.По итогам встречи планируется принять совместное заявление, которое подтвердит принципы всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами. Кроме того, будет подписан целый ряд документов о сотрудничестве в различных областях."Визит символизирует и то, что у нас отношения достаточно продвинутые, <...> в этом году отмечается 30-летие подписания Договора об основах дружественных отношений", — отметил Ушаков.По его словам, глава государства также встретится с выпускниками советских и российских вузов, возложит венки к Мемориалу павшим героям и мавзолею Хо Ши Мина.

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https://ria.ru/20240619/chernyshenko-1954109410.html

https://ria.ru/20240619/otnosheniya-1953499165.html

вьетнам

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Прибытие Путина во Вьетнам Прибытие Путина во Вьетнам 2024-06-19T21:49 true PT17M49S

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вьетнам, владимир путин, ханой, в мире, нгуен фу чонг, то лам, юрий ушаков