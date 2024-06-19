https://ria.ru/20240619/vetnam-1954109246.html
Путин прибыл во Вьетнам
Путин прибыл во Вьетнам - РИА Новости, 19.06.2024
Путин прибыл во Вьетнам
Президент Владимир Путин прибыл во Вьетнам с двухдневным государственным визитом. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T21:49
2024-06-19T21:49
2024-06-19T23:49
вьетнам
владимир путин
ханой
в мире
нгуен фу чонг
то лам
юрий ушаков
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ХАНОЙ/БАНГКОК, 19 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин прибыл во Вьетнам с двухдневным государственным визитом.Это пятая поездка главы государства в эту страну. Самолет российского лидера Ил-96, около четырех часов назад вылетевший из Пхеньяна, приземлился в аэропорту Нойбай Ханоя. У трапа расстелили красную ковровую дорожку и выстроили почетный караул.Путина встречали вице-премьер председатель вьетнамской части Межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Чан Хонг Ха, секретарь ЦК КПВ и глава Международной комиссии ЦК КПВ Ле Хоай Чунг и заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг. Церемония прошла около двух часов ночи по местному времени. Как сообщал помощник президента Юрий Ушаков, визит продлится два дня, 19 и 20 июня, основная программа запланирована на четверг.Глава государства проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама — генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.По итогам встречи планируется принять совместное заявление, которое подтвердит принципы всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами. Кроме того, будет подписан целый ряд документов о сотрудничестве в различных областях."Визит символизирует и то, что у нас отношения достаточно продвинутые, <...> в этом году отмечается 30-летие подписания Договора об основах дружественных отношений", — отметил Ушаков.По его словам, глава государства также встретится с выпускниками советских и российских вузов, возложит венки к Мемориалу павшим героям и мавзолею Хо Ши Мина.
https://ria.ru/20240619/putin-1954071591.html
https://ria.ru/20240619/chernyshenko-1954109410.html
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Прибытие Путина во Вьетнам
Прибытие Путина во Вьетнам
2024-06-19T21:49
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вьетнам, владимир путин, ханой, в мире, нгуен фу чонг, то лам, юрий ушаков
Вьетнам, Владимир Путин, Ханой, В мире, Нгуен Фу Чонг, То Лам, Юрий Ушаков
ХАНОЙ/БАНГКОК, 19 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин прибыл во Вьетнам с двухдневным государственным визитом.
Это пятая поездка главы государства в эту страну. Самолет российского лидера Ил-96, около четырех часов назад вылетевший из Пхеньяна, приземлился в аэропорту Нойбай Ханоя. У трапа расстелили красную ковровую дорожку и выстроили почетный караул.
Путина встречали вице-премьер председатель вьетнамской части Межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Чан Хонг Ха, секретарь ЦК КПВ и глава Международной комиссии ЦК КПВ Ле Хоай Чунг и заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг. Церемония прошла около двух часов ночи по местному времени.
Как сообщал помощник президента Юрий Ушаков
, визит продлится два дня, 19 и 20 июня, основная программа запланирована на четверг.
Глава государства проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама — генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Нгуен Фу Чонгом
, президентом То Ламом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.
По итогам встречи планируется принять совместное заявление, которое подтвердит принципы всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами. Кроме того, будет подписан целый ряд документов о сотрудничестве в различных областях.
"Визит символизирует и то, что у нас отношения достаточно продвинутые, <...> в этом году отмечается 30-летие подписания Договора об основах дружественных отношений", — отметил Ушаков.
По его словам, глава государства также встретится с выпускниками советских и российских вузов, возложит венки к Мемориалу павшим героям и мавзолею Хо Ши Мина
.