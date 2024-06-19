Рейтинг@Mail.ru
Путин прибыл во Вьетнам - РИА Новости, 19.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:49 19.06.2024 (обновлено: 23:49 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/vetnam-1954109246.html
Путин прибыл во Вьетнам
Путин прибыл во Вьетнам - РИА Новости, 19.06.2024
Путин прибыл во Вьетнам
Президент Владимир Путин прибыл во Вьетнам с двухдневным государственным визитом. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T21:49
2024-06-19T23:49
вьетнам
владимир путин
ханой
в мире
нгуен фу чонг
то лам
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1954098486_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3954204d44f79dead6f92f6710b2f1a1.jpg
ХАНОЙ/БАНГКОК, 19 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин прибыл во Вьетнам с двухдневным государственным визитом.Это пятая поездка главы государства в эту страну. Самолет российского лидера Ил-96, около четырех часов назад вылетевший из Пхеньяна, приземлился в аэропорту Нойбай Ханоя. У трапа расстелили красную ковровую дорожку и выстроили почетный караул.Путина встречали вице-премьер председатель вьетнамской части Межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Чан Хонг Ха, секретарь ЦК КПВ и глава Международной комиссии ЦК КПВ Ле Хоай Чунг и заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг. Церемония прошла около двух часов ночи по местному времени. Как сообщал помощник президента Юрий Ушаков, визит продлится два дня, 19 и 20 июня, основная программа запланирована на четверг.Глава государства проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама — генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.По итогам встречи планируется принять совместное заявление, которое подтвердит принципы всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами. Кроме того, будет подписан целый ряд документов о сотрудничестве в различных областях."Визит символизирует и то, что у нас отношения достаточно продвинутые, &lt;...&gt; в этом году отмечается 30-летие подписания Договора об основах дружественных отношений", — отметил Ушаков.По его словам, глава государства также встретится с выпускниками советских и российских вузов, возложит венки к Мемориалу павшим героям и мавзолею Хо Ши Мина.
https://ria.ru/20240619/putin-1954071591.html
https://ria.ru/20240619/chernyshenko-1954109410.html
https://ria.ru/20240619/otnosheniya-1953499165.html
вьетнам
ханой
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Прибытие Путина во Вьетнам
Прибытие Путина во Вьетнам
2024-06-19T21:49
true
PT17M49S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1954098486_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6732bd1e24c8c46188570b04654487a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вьетнам, владимир путин, ханой, в мире, нгуен фу чонг, то лам, юрий ушаков
Вьетнам, Владимир Путин, Ханой, В мире, Нгуен Фу Чонг, То Лам, Юрий Ушаков
Путин прибыл во Вьетнам

Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом

Читать ria.ru в
ХАНОЙ/БАНГКОК, 19 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин прибыл во Вьетнам с двухдневным государственным визитом.
Это пятая поездка главы государства в эту страну. Самолет российского лидера Ил-96, около четырех часов назад вылетевший из Пхеньяна, приземлился в аэропорту Нойбай Ханоя. У трапа расстелили красную ковровую дорожку и выстроили почетный караул.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Путин заявил, что Россия и Вьетнам имеют схожую позицию по ситуации в АТР
Вчера, 18:26
Путина встречали вице-премьер председатель вьетнамской части Межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Чан Хонг Ха, секретарь ЦК КПВ и глава Международной комиссии ЦК КПВ Ле Хоай Чунг и заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг. Церемония прошла около двух часов ночи по местному времени.
Как сообщал помощник президента Юрий Ушаков, визит продлится два дня, 19 и 20 июня, основная программа запланирована на четверг.
Глава государства проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама — генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Чернышенко: запуск прямых рейсов во Вьетнам привел к росту турпотока
Вчера, 21:50
По итогам встречи планируется принять совместное заявление, которое подтвердит принципы всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами. Кроме того, будет подписан целый ряд документов о сотрудничестве в различных областях.
"Визит символизирует и то, что у нас отношения достаточно продвинутые, <...> в этом году отмечается 30-летие подписания Договора об основах дружественных отношений", — отметил Ушаков.
По его словам, глава государства также встретится с выпускниками советских и российских вузов, возложит венки к Мемориалу павшим героям и мавзолею Хо Ши Мина.
Дети с флагами России и Вьетнама на церемонии официальной встречи президента России на площади перед Президентским дворцом в Ханое - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Межгосударственные отношения России и Вьетнама
Вчера, 00:35
 
ВьетнамВладимир ПутинХанойВ миреНгуен Фу ЧонгТо ЛамЮрий Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала