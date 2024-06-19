https://ria.ru/20240619/vetnam-1954074252.html

Россия продолжит развивать сотрудничество с Вьетнамом, заявил Путин

Россия продолжит развивать сотрудничество с Вьетнамом, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2024

Россия продолжит развивать сотрудничество с Вьетнамом, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия продолжит наращивать двусторонние связи и развивать сотрудничество с Вьетнамом. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T18:36

2024-06-19T18:36

2024-06-19T18:48

россия

вьетнам

владимир путин

политика

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия продолжит наращивать двусторонние связи и развивать сотрудничество с Вьетнамом.Статья президента РФ Владимира Путина для официального издания ЦК Компартии Вьетнама "Нянзан", озаглавленная "Россия и Вьетнам: дружба, проверенная временем", опубликована на сайте Кремля."Вместе с вьетнамскими друзьями продолжим наращивать двусторонние связи, развивать сотрудничество на благо наших народов, в интересах стабильности и процветания в регионе и мире в целом", - говорится в статье.

https://ria.ru/20240619/putin-1953806217.html

россия

вьетнам

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Кирилл Волков

россия, вьетнам, владимир путин, политика