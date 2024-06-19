https://ria.ru/20240619/vetnam-1954074252.html
Россия продолжит развивать сотрудничество с Вьетнамом, заявил Путин
Россия продолжит развивать сотрудничество с Вьетнамом, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2024
Россия продолжит развивать сотрудничество с Вьетнамом, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия продолжит наращивать двусторонние связи и развивать сотрудничество с Вьетнамом. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T18:36
2024-06-19T18:36
2024-06-19T18:48
россия
вьетнам
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953701802_0:135:3070:1862_1920x0_80_0_0_dbfb38c5aa747afb163ca3c8928ed6be.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия продолжит наращивать двусторонние связи и развивать сотрудничество с Вьетнамом.Статья президента РФ Владимира Путина для официального издания ЦК Компартии Вьетнама "Нянзан", озаглавленная "Россия и Вьетнам: дружба, проверенная временем", опубликована на сайте Кремля."Вместе с вьетнамскими друзьями продолжим наращивать двусторонние связи, развивать сотрудничество на благо наших народов, в интересах стабильности и процветания в регионе и мире в целом", - говорится в статье.
https://ria.ru/20240619/putin-1953806217.html
россия
вьетнам
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953701802_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2941b916009ee9a24341f296dccbdf9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вьетнам, владимир путин, политика
Россия, Вьетнам, Владимир Путин, Политика
Россия продолжит развивать сотрудничество с Вьетнамом, заявил Путин
Путин: Россия продолжит наращивать двусторонние связи с Вьетнамом
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия продолжит наращивать двусторонние связи и развивать сотрудничество с Вьетнамом.
Статья президента РФ Владимира Путина для официального издания ЦК Компартии Вьетнама "Нянзан", озаглавленная "Россия и Вьетнам: дружба, проверенная временем", опубликована на сайте Кремля.
"Вместе с вьетнамскими друзьями продолжим наращивать двусторонние связи, развивать сотрудничество на благо наших народов, в интересах стабильности и процветания в регионе и мире в целом", - говорится в статье.