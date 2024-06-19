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Врачи в Кировской области удалили ветку из мозга мотоциклиста - РИА Новости, 19.06.2024
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14:27 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/vetka-1953981372.html
Врачи в Кировской области удалили ветку из мозга мотоциклиста
Врачи в Кировской области удалили ветку из мозга мотоциклиста - РИА Новости, 19.06.2024
Врачи в Кировской области удалили ветку из мозга мотоциклиста
Сложную операцию по извлечению ветки, застрявшей в глазнице и мозге мотоциклиста, провели врачи в Кировской области, сообщил минздрав региона. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T14:27
2024-06-19T14:27
происшествия
кировская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июн — РИА Новости. Сложную операцию по извлечению ветки, застрявшей в глазнице и мозге мотоциклиста, провели врачи в Кировской области, сообщил минздрав региона. Житель Кировской области получил серьезную травму в конце апреля, наехав на мотоцикле на дерево. В результате происшествия часть ветви застряла между глазом, костной стенкой орбиты и проникла в ткань мозга. Пострадавший был госпитализирован в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии с множественными травмами черепа и глазницы. "В течение первых суток госпитализации пострадавшему была проведена операция, обнаружено и удалено инородное тело – древесная ветвь длиной 4 см. В ходе оперативного вмешательства предупреждены повреждения глазного яблока и дальнейшее повреждение мозга", – приводятся в сообщении слова врача-нейрохирурга Александра Попова. В общей сложности мужчина провел в клинике 20 дней. "В результате проведенного лечения неврологические нарушения и раневой инфекционный процесс купированы. По данным контрольной компьютерной томографии, инородное тело полностью удалено, рана зажила, зрение сохранено. Пациент выписан на дальнейшее амбулаторное лечение", – сообщил главный врач Центра травматологии Михаил Яговкин.
https://ria.ru/20240619/vrach-1953963965.html
https://ria.ru/20240422/otvertka-1941497396.html
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происшествия, кировская область
Происшествия, Кировская область
Врачи в Кировской области удалили ветку из мозга мотоциклиста

Врачи в Кировской области удалили ветку из глазницы и мозга мотоциклиста

© iStock.com / HispanolisticХирург готовится к операции
Хирург готовится к операции - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© iStock.com / Hispanolistic
Хирург готовится к операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июн — РИА Новости. Сложную операцию по извлечению ветки, застрявшей в глазнице и мозге мотоциклиста, провели врачи в Кировской области, сообщил минздрав региона.
Житель Кировской области получил серьезную травму в конце апреля, наехав на мотоцикле на дерево. В результате происшествия часть ветви застряла между глазом, костной стенкой орбиты и проникла в ткань мозга. Пострадавший был госпитализирован в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии с множественными травмами черепа и глазницы.
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"В течение первых суток госпитализации пострадавшему была проведена операция, обнаружено и удалено инородное тело – древесная ветвь длиной 4 см. В ходе оперативного вмешательства предупреждены повреждения глазного яблока и дальнейшее повреждение мозга", – приводятся в сообщении слова врача-нейрохирурга Александра Попова.
В общей сложности мужчина провел в клинике 20 дней. "В результате проведенного лечения неврологические нарушения и раневой инфекционный процесс купированы. По данным контрольной компьютерной томографии, инородное тело полностью удалено, рана зажила, зрение сохранено. Пациент выписан на дальнейшее амбулаторное лечение", – сообщил главный врач Центра травматологии Михаил Яговкин.
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ПроисшествияКировская область
 
 
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