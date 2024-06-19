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В Белгороде и Белгородском районе вновь запустили сирену ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе вновь запустили сирену ракетной опасности - РИА Новости, 19.06.2024
В Белгороде и Белгородском районе вновь запустили сирену ракетной опасности
Сирена ракетной опасности вновь запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T11:41
2024-06-19T11:41
2024-06-19T11:41
белгород
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Сирена ракетной опасности вновь запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В Белгороде и Белгородском районе повторно запущена сирена ракетной опасности", - написал он.
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белгород, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков
Белгород, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгороде и Белгородском районе вновь запустили сирену ракетной опасности
Губернатор Гладков: сирена ракетной опасности вновь запущена в Белгороде