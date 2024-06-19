https://ria.ru/20240619/ukrytie-1953907958.html

В Белгороде и Белгородском районе вновь запустили сирену ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе вновь запустили сирену ракетной опасности - РИА Новости, 19.06.2024

В Белгороде и Белгородском районе вновь запустили сирену ракетной опасности

Сирена ракетной опасности вновь запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T11:41

2024-06-19T11:41

2024-06-19T11:41

белгород

белгородский район

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Сирена ракетной опасности вновь запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В Белгороде и Белгородском районе повторно запущена сирена ракетной опасности", - написал он.

https://ria.ru/20240511/opasnost-1945290649.html

белгород

белгородский район

белгородская область

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