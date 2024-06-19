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Французская Thales подписала три соглашения с Украиной - РИА Новости, 19.06.2024
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19:36 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/ukraina-1954089650.html
Французская Thales подписала три соглашения с Украиной
Французская Thales подписала три соглашения с Украиной - РИА Новости, 19.06.2024
Французская Thales подписала три соглашения с Украиной
Французская промышленная группа Thales сообщила, что подписала три стратегических соглашения с Украиной, включая договор о намерениях создать совместное... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T19:36
2024-06-19T19:36
украина
россия
киев
себастьян лекорню
сергей лавров
дмитрий песков
нато
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ПАРИЖ, 19 июн – РИА Новости. Французская промышленная группа Thales сообщила, что подписала три стратегических соглашения с Украиной, включая договор о намерениях создать совместное предприятие на Украине для упрощения поставок оборудования. "Цель соглашений – усилить оперативную поддержку украинских вооруженных сил на линии фронта и консолидировать возможности местной обороны. Области сотрудничества включают радиоэлектронную борьбу, тактическую связь, системы противовоздушной обороны и радары, а также беспилотники", - говорится в релизе. В первом соглашении говорится о намерении Thales создать на Украине совместное предприятие, "которое облегчит поставку и эксплуатацию оборудования для систем обороны". Второе соглашение касается, в частности, радиоэлектронной борьбы. Группа предоставит комплексное обучение специалистов, услуги по тестированию и техническому обслуживанию. В рамках третьего соглашения, подписанного с украинским специалистом по БПЛА etrobots FRDM, Thales планирует совместно разработать и произвести беспилотную систему, способную транспортировать и сбрасывать боеприпасы. Франция заявляла, что намерена перейти от передачи вооружений Украине к их продаже. Глава МО Франции Себастьян Лекорню заявлял, что конфликт на Украине – "хорошая возможность" для французских оборонных компаний, которые заключают партнерства о совместном производстве вооружений на украинской территории и техническом обслуживании поставленной техники. Так, в начале июня франко-германский концерн KNDS, производящий гаубицы Caesar, сообщил о создании украинского филиала. Помимо производства комплектующих, новое соглашение позволит Киеву получать 155-мм боеприпасы, используемые Caesar. В сентябре пошлого года Лекорню посетил Киев во главе делегации из 20 оборонных компаний. Генеральная дирекция по вооружениям (DGA) и Объединение французских предприятий, работающих в области наземной и воздушной обороны (GICAT), подписали соглашения с Киевом о развитии сотрудничества в области вооружений. Среди прочего, группа Arquus заключила соглашение о поддержке Киева в обслуживании бронетранспортеров VAB, компания Delair подписала контракт на поставку дополнительных БПЛА, компания Vistory заключила соглашение о создании решений для производства запчастей с целью развертывания мобильных комплексов, позволяющих производить запчасти "в рамках театра военных действий". Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20240308/oruzhie-1931894282.html
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украина, россия, киев, себастьян лекорню, сергей лавров, дмитрий песков, нато
Украина, Россия, Киев, Себастьян Лекорню, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО
Французская Thales подписала три соглашения с Украиной

Французская промышленная группа Thales подписала 3 соглашения с Украиной

© РИА Новости / Виталий Аньковфлаг Франции
флаг Франции - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
флаг Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 19 июн – РИА Новости. Французская промышленная группа Thales сообщила, что подписала три стратегических соглашения с Украиной, включая договор о намерениях создать совместное предприятие на Украине для упрощения поставок оборудования.
"Цель соглашений – усилить оперативную поддержку украинских вооруженных сил на линии фронта и консолидировать возможности местной обороны. Области сотрудничества включают радиоэлектронную борьбу, тактическую связь, системы противовоздушной обороны и радары, а также беспилотники", - говорится в релизе.
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8 марта, 13:09
В первом соглашении говорится о намерении Thales создать на Украине совместное предприятие, "которое облегчит поставку и эксплуатацию оборудования для систем обороны".
Второе соглашение касается, в частности, радиоэлектронной борьбы. Группа предоставит комплексное обучение специалистов, услуги по тестированию и техническому обслуживанию. В рамках третьего соглашения, подписанного с украинским специалистом по БПЛА etrobots FRDM, Thales планирует совместно разработать и произвести беспилотную систему, способную транспортировать и сбрасывать боеприпасы.
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Франция заявляла, что намерена перейти от передачи вооружений Украине к их продаже. Глава МО Франции Себастьян Лекорню заявлял, что конфликт на Украине – "хорошая возможность" для французских оборонных компаний, которые заключают партнерства о совместном производстве вооружений на украинской территории и техническом обслуживании поставленной техники.
Так, в начале июня франко-германский концерн KNDS, производящий гаубицы Caesar, сообщил о создании украинского филиала. Помимо производства комплектующих, новое соглашение позволит Киеву получать 155-мм боеприпасы, используемые Caesar.
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19 февраля, 13:26
В сентябре пошлого года Лекорню посетил Киев во главе делегации из 20 оборонных компаний. Генеральная дирекция по вооружениям (DGA) и Объединение французских предприятий, работающих в области наземной и воздушной обороны (GICAT), подписали соглашения с Киевом о развитии сотрудничества в области вооружений. Среди прочего, группа Arquus заключила соглашение о поддержке Киева в обслуживании бронетранспортеров VAB, компания Delair подписала контракт на поставку дополнительных БПЛА, компания Vistory заключила соглашение о создании решений для производства запчастей с целью развертывания мобильных комплексов, позволяющих производить запчасти "в рамках театра военных действий".
Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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29 сентября 2023, 14:38
 
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