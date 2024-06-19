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Дипломат призвал Запад прислушаться к позиции России по Украине - РИА Новости, 19.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:09 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/ukraina-1954082647.html
Дипломат призвал Запад прислушаться к позиции России по Украине
Дипломат призвал Запад прислушаться к позиции России по Украине - РИА Новости, 19.06.2024
Дипломат призвал Запад прислушаться к позиции России по Украине
Запад для реального урегулирования конфликта на Украине должен перестать строить замки на песке и прислушаться к позиции России, сообщил РИА Новости бывший... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T19:09
2024-06-19T19:09
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир путин
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Запад для реального урегулирования конфликта на Украине должен перестать строить замки на песке и прислушаться к позиции России, сообщил РИА Новости бывший посол РФ в Уругвае, Эквадоре, Аргентине и Парагвае Ян Бурляй. Президент России Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. "Я думаю, в любом случае Запад должен прислушаться к позиции России, к позиции российского руководства на этот счет, если они хотят достичь реального регулирования конфликта и достичь таких результатов, которые могли бы воплотиться в жизнь, а не строить какие-то замки на песке", - сказал дипломат, комментируя предложения президента РФ по Украине. По мнению Бурляя, только при непосредственном участии России в урегулировании конфликта возможно достижение стабилизации, снижения напряженности в международных отношениях. Дипломат отметил, что именно поэтому конференция в Швейцарии, куда не была приглашена РФ, прошла бесследно. Конференция в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Только одна страна, которая не участвовала в этой конференции, присоединяется к списку подписавших ее сторон: Антигуа и Барбуда. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда.
https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html
https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html
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в мире, россия, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин
Дипломат призвал Запад прислушаться к позиции России по Украине

Дипломат Бурляй призвал Запад перестать строить "замки на песке" по Украине

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины в зале переговоров
Флаги России и Украины в зале переговоров - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Флаги России и Украины в зале переговоров. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Запад для реального урегулирования конфликта на Украине должен перестать строить замки на песке и прислушаться к позиции России, сообщил РИА Новости бывший посол РФ в Уругвае, Эквадоре, Аргентине и Парагвае Ян Бурляй.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Невероятные приключения "формулы Зеленского" в Швейцарии
16 июня, 16:53
"Я думаю, в любом случае Запад должен прислушаться к позиции России, к позиции российского руководства на этот счет, если они хотят достичь реального регулирования конфликта и достичь таких результатов, которые могли бы воплотиться в жизнь, а не строить какие-то замки на песке", - сказал дипломат, комментируя предложения президента РФ по Украине.
По мнению Бурляя, только при непосредственном участии России в урегулировании конфликта возможно достижение стабилизации, снижения напряженности в международных отношениях. Дипломат отметил, что именно поэтому конференция в Швейцарии, куда не была приглашена РФ, прошла бесследно.
Конференция в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Только одна страна, которая не участвовала в этой конференции, присоединяется к списку подписавших ее сторон: Антигуа и Барбуда. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Путин предложил Западу выбор между плохим и катастрофическим
14 июня, 16:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир Путин
 
 
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