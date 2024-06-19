https://ria.ru/20240619/ukraina-1954082647.html

Дипломат призвал Запад прислушаться к позиции России по Украине

Дипломат призвал Запад прислушаться к позиции России по Украине - РИА Новости, 19.06.2024

Дипломат призвал Запад прислушаться к позиции России по Украине

Запад для реального урегулирования конфликта на Украине должен перестать строить замки на песке и прислушаться к позиции России, сообщил РИА Новости бывший... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T19:09

2024-06-19T19:09

2024-06-19T19:09

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Запад для реального урегулирования конфликта на Украине должен перестать строить замки на песке и прислушаться к позиции России, сообщил РИА Новости бывший посол РФ в Уругвае, Эквадоре, Аргентине и Парагвае Ян Бурляй. Президент России Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. "Я думаю, в любом случае Запад должен прислушаться к позиции России, к позиции российского руководства на этот счет, если они хотят достичь реального регулирования конфликта и достичь таких результатов, которые могли бы воплотиться в жизнь, а не строить какие-то замки на песке", - сказал дипломат, комментируя предложения президента РФ по Украине. По мнению Бурляя, только при непосредственном участии России в урегулировании конфликта возможно достижение стабилизации, снижения напряженности в международных отношениях. Дипломат отметил, что именно поэтому конференция в Швейцарии, куда не была приглашена РФ, прошла бесследно. Конференция в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Только одна страна, которая не участвовала в этой конференции, присоединяется к списку подписавших ее сторон: Антигуа и Барбуда. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда.

https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html

https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, владимир путин