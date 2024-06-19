Дипломат призвал Запад прислушаться к позиции России по Украине
Дипломат Бурляй призвал Запад перестать строить "замки на песке" по Украине
Флаги России и Украины в зале переговоров. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Запад для реального урегулирования конфликта на Украине должен перестать строить замки на песке и прислушаться к позиции России, сообщил РИА Новости бывший посол РФ в Уругвае, Эквадоре, Аргентине и Парагвае Ян Бурляй.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
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"Я думаю, в любом случае Запад должен прислушаться к позиции России, к позиции российского руководства на этот счет, если они хотят достичь реального регулирования конфликта и достичь таких результатов, которые могли бы воплотиться в жизнь, а не строить какие-то замки на песке", - сказал дипломат, комментируя предложения президента РФ по Украине.
По мнению Бурляя, только при непосредственном участии России в урегулировании конфликта возможно достижение стабилизации, снижения напряженности в международных отношениях. Дипломат отметил, что именно поэтому конференция в Швейцарии, куда не была приглашена РФ, прошла бесследно.
Конференция в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Только одна страна, которая не участвовала в этой конференции, присоединяется к списку подписавших ее сторон: Антигуа и Барбуда. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда.