Американский блогер расскажет в США, как власти спонсируют терроризм
Американский блогер расскажет, как США спонсируют терроризм, помогая Украине
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Американский блогер Джексон Хинкл сообщил РИА Новости, что после возвращения к себе в страну расскажет о том, как власти США спонсируют терроризм, выделяя помощь Украине.
"Что я скажу, когда вернусь в Соединенные Штаты, так это то, что Мелитополь, Токмак, все эти регионы, Мариуполь… я собираюсь много говорить о терроризме, который мы (США - ред.) финансируем. Одно дело - слушать репортажи и видеть заголовки газет, и совсем другое - посещать города и говорить с людьми, чьи мужья и близкие были убиты за деньги американских налогоплательщиков", - сказал Хинкл.
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Он добавил, что пообщался с предпринимателем, который рассказал о высоком уровне коррупции на территории Запорожской области до начала специальной военной операции.
"Конечно же, мы будем говорить о победе России, не только о ее военном аспекте. Как в случае с Мелитополем - Россия освободила город, не выпустив ни единой пули. Но также будем рассказывать обо всех новых услугах, инфраструктуре, развитии, образовании, здравоохранении, что принесла Россия и как это завоевало сердца и умы украинского народа, бывшего украинского народа. Даже здание позади меня, настоящий музей, который мы только что осмотрели, было построено за два месяца. На строительство одной-единственной дороги в Америке уходит 10 лет… То, что мы видим здесь - невероятно", - отметил блогер.
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