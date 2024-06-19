https://ria.ru/20240619/ukraina-1954063810.html

Американский блогер расскажет в США, как власти спонсируют терроризм

Американский блогер расскажет в США, как власти спонсируют терроризм - РИА Новости, 19.06.2024

Американский блогер расскажет в США, как власти спонсируют терроризм

Американский блогер Джексон Хинкл сообщил РИА Новости, что после возвращения к себе в страну расскажет о том, как власти США спонсируют терроризм, выделяя... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T18:01

2024-06-19T18:01

2024-06-19T18:01

специальная военная операция на украине

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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Американский блогер Джексон Хинкл сообщил РИА Новости, что после возвращения к себе в страну расскажет о том, как власти США спонсируют терроризм, выделяя помощь Украине. "Что я скажу, когда вернусь в Соединенные Штаты, так это то, что Мелитополь, Токмак, все эти регионы, Мариуполь… я собираюсь много говорить о терроризме, который мы (США - ред.) финансируем. Одно дело - слушать репортажи и видеть заголовки газет, и совсем другое - посещать города и говорить с людьми, чьи мужья и близкие были убиты за деньги американских налогоплательщиков", - сказал Хинкл. Он добавил, что пообщался с предпринимателем, который рассказал о высоком уровне коррупции на территории Запорожской области до начала специальной военной операции. "Конечно же, мы будем говорить о победе России, не только о ее военном аспекте. Как в случае с Мелитополем - Россия освободила город, не выпустив ни единой пули. Но также будем рассказывать обо всех новых услугах, инфраструктуре, развитии, образовании, здравоохранении, что принесла Россия и как это завоевало сердца и умы украинского народа, бывшего украинского народа. Даже здание позади меня, настоящий музей, который мы только что осмотрели, было построено за два месяца. На строительство одной-единственной дороги в Америке уходит 10 лет… То, что мы видим здесь - невероятно", - отметил блогер.

https://ria.ru/20240616/ssha-1953117372.html

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

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