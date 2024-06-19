https://ria.ru/20240619/ukraina-1954032298.html

Генштаб Украины доволен темпами мобилизации, заявили в Раде

Генштаб Украины доволен темпами мобилизации, заявили в Раде - РИА Новости, 19.06.2024

Генштаб Украины доволен темпами мобилизации, заявили в Раде

Депутат Верховной рады Роман Костенко заявил в среду, что украинский генштаб доволен темпами мобилизации на Украине, по его словам, количество призванных в ВСУ... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T16:51

2024-06-19T16:51

2024-06-19T16:51

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Роман Костенко заявил в среду, что украинский генштаб доволен темпами мобилизации на Украине, по его словам, количество призванных в ВСУ превышает ожидания. "Генеральный штаб сейчас действительно доволен темпами мобилизации. Их удовлетворяет количество мобилизованных, которое даже превышает ожидания. Они надеются, что эта тенденция сохранится", - приводит слова Костенко издание "Украинская правда". По его словам, если эти темпы сохранятся до конца лета, можно будет перейти к разработке законопроекта о демобилизации. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240618/ukraina-1953759332.html

https://ria.ru/20240416/mobilzatsiya-1940400885.html

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в мире, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины