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Рада приняла в I чтении законопроект о создании на Украине военной полиции - РИА Новости, 19.06.2024
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15:44 19.06.2024 (обновлено: 15:45 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/ukraina-1954013960.html
Рада приняла в I чтении законопроект о создании на Украине военной полиции
Рада приняла в I чтении законопроект о создании на Украине военной полиции - РИА Новости, 19.06.2024
Рада приняла в I чтении законопроект о создании на Украине военной полиции
Парламент Украины в среду принял в I чтении проект закона о создании военной полиции, сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T15:44
2024-06-19T15:45
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Парламент Украины в среду принял в I чтении проект закона о создании военной полиции, сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). "Верховная Рада приняла законопроект №6569-д о военной полиции в первом чтении. Проголосовали 247 депутатов", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Ранее телеканал Рады сообщал, что документ определяет правовые основы организации деятельности военной полиции, ее общую структуру, задачи и полномочия. Орган будет создан как военное формирование с правоохранительными функциями, задачей которого будет обеспечение правопорядка и военной дисциплины. Необходимость переформирования военной службы правопорядка (ВСП) Украины в военную полицию аргументируется тем, что у ВСП нет полномочий для осуществления проверок, расследований и привлечения военных к ответственности за совершенные нарушения.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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в мире, украина, россия, алексей гончаренко, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины
Рада приняла в I чтении законопроект о создании на Украине военной полиции

Гончаренко: Рада приняла в I чтении закон о создании на Украине военной полиции

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Верховная рада
Верховная рада - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Верховная рада. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Парламент Украины в среду принял в I чтении проект закона о создании военной полиции, сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
"Верховная Рада приняла законопроект №6569-д о военной полиции в первом чтении. Проголосовали 247 депутатов", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Ранее телеканал Рады сообщал, что документ определяет правовые основы организации деятельности военной полиции, ее общую структуру, задачи и полномочия. Орган будет создан как военное формирование с правоохранительными функциями, задачей которого будет обеспечение правопорядка и военной дисциплины. Необходимость переформирования военной службы правопорядка (ВСП) Украины в военную полицию аргументируется тем, что у ВСП нет полномочий для осуществления проверок, расследований и привлечения военных к ответственности за совершенные нарушения.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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