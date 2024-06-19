https://ria.ru/20240619/ukraina-1954006976.html

Киев подписал контракт с концерном KNDS на поставку 54 колесных гаубиц

Киев подписал контракт с концерном KNDS на поставку 54 колесных гаубиц - РИА Новости, 19.06.2024

Киев подписал контракт с концерном KNDS на поставку 54 колесных гаубиц

Франко-германский оборонный концерн KNDS произведет по заказу Украины 54 колесных гаубицы RCH 155, сообщается на сайте компании. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T15:34

2024-06-19T15:34

2024-06-19T15:34

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БЕРЛИН, 19 июн - РИА Новости. Франко-германский оборонный концерн KNDS произведет по заказу Украины 54 колесных гаубицы RCH 155, сообщается на сайте компании. "Украина подписала с KNDS контракт на поставку 54 RCH 155", - говорится в сообщении. Отмечается, что в этом году для Украины будет также произведено 78 гаубиц CAESAR. Других подробностей не приводится. В начале года правительство Германии объявило, что профинансирует закупку 36 самоходных гаубиц RCH 155 для украинской армии. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240619/obuchenie-1953772227.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, германия, нато