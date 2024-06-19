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Лидер партии Ле Пен высказался против отправки французских войск на Украину - РИА Новости, 19.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:03 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/ukraina-1953998653.html
Лидер партии Ле Пен высказался против отправки французских войск на Украину
Лидер партии Ле Пен высказался против отправки французских войск на Украину - РИА Новости, 19.06.2024
Лидер партии Ле Пен высказался против отправки французских войск на Украину
Лидер партии "Национальное объединение", которую в нижней палате парламента представляла Марин Ле Пен и которой опросы предсказывают победу на внеочередных... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T15:03
2024-06-19T15:03
специальная военная операция на украине
в мире
франция
украина
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ПАРИЖ, 19 июн – РИА Новости. Лидер партии "Национальное объединение", которую в нижней палате парламента представляла Марин Ле Пен и которой опросы предсказывают победу на внеочередных парламентских выборах во Франции, Жордан Барделла заявил, что он против отправки военных на Украину. "Есть красные линии, которые президент республики пересек, но которые я не стану пересекать завтра в качестве премьер-министра "правительства сожительства". Я, в отличие от президента, против отправки войск и французских солдат на Украину", - сказал Барделла на полях военной выставки Eurosatory в Париже. Его обращение к журналистам транслировал телеканал BFMTV. По его словам, большинство французов против такого решения, и сама Украина не требует отправки войск. "Это может иметь трагичные последствия, и я не желаю, чтобы Франция была напрямую вовлечена в конфликт с ядерной державой, что создаст риск для мира на планете и стабильности нашей страны", - добавил он. При этом Барделла указал, что не намерен "пересматривать международные обязательства Франции", отметив, что "существует проблема доверия наших европейских партнеров и наших союзников по НАТО". Он также подчеркнул, что не намерен покидать альянс, что, по его словам, ослабило бы Францию. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.
https://ria.ru/20240609/france-1951832938.html
https://ria.ru/20240608/france-1951495516.html
https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html
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в мире, франция, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Украина
Лидер партии Ле Пен высказался против отправки французских войск на Украину

Лидер партии Ле Пен: отправка войск на Украину повлечет трагические последствия

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузские военнослужащие во время учений
Французские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французские военнослужащие во время учений. Архивное фото
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ПАРИЖ, 19 июн – РИА Новости. Лидер партии "Национальное объединение", которую в нижней палате парламента представляла Марин Ле Пен и которой опросы предсказывают победу на внеочередных парламентских выборах во Франции, Жордан Барделла заявил, что он против отправки военных на Украину.
"Есть красные линии, которые президент республики пересек, но которые я не стану пересекать завтра в качестве премьер-министра "правительства сожительства". Я, в отличие от президента, против отправки войск и французских солдат на Украину", - сказал Барделла на полях военной выставки Eurosatory в Париже. Его обращение к журналистам транслировал телеканал BFMTV.
Изображение сгенерировано ИИ
Макрон допетушился: ультраправые общипали его до роспуска парламента
9 июня, 23:00
По его словам, большинство французов против такого решения, и сама Украина не требует отправки войск. "Это может иметь трагичные последствия, и я не желаю, чтобы Франция была напрямую вовлечена в конфликт с ядерной державой, что создаст риск для мира на планете и стабильности нашей страны", - добавил он.
При этом Барделла указал, что не намерен "пересматривать международные обязательства Франции", отметив, что "существует проблема доверия наших европейских партнеров и наших союзников по НАТО". Он также подчеркнул, что не намерен покидать альянс, что, по его словам, ослабило бы Францию.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
На войне как на войне — и Франции придется к этому привыкнуть
8 июня, 08:00
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
"Среди нечуждых им гробов": европейцы обсуждают интервенцию в Россию
28 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияУкраина
 
 
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