Комбат ВСУ сделал неожиданное заявление о конфликте с Россией
Комбат ВСУ предрек поражение Украине из-за отсутствия работы над ошибками
© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Украина проигрывает конфликт, цитирует издание "Страна.ua" комбата ВСУ Дмитрия Кухарчука.
"Сейчас мы проигрываем эту войну. Это очевидно. Мы теряем территории, мы теряем лучших людей. Если никакие выводы не будут сделаны, работу над ошибками не проведут, мы проиграем эту войну", — сказал он.
"Сейчас мы проигрываем эту войну. Это очевидно. Мы теряем территории, мы теряем лучших людей. Если никакие выводы не будут сделаны, работу над ошибками не проведут, мы проиграем эту войну", — сказал он.
По его мнению, у России хорошо получается наступать.
"Такое ползучее наступление, которое они выбрали, и которое у них хорошо получается, может для нас иметь не просто неприятные, а критические последствия", — добавил он.
В конце мая министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что Украина за месяц потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.
"Такое ползучее наступление, которое они выбрали, и которое у них хорошо получается, может для нас иметь не просто неприятные, а критические последствия", — добавил он.
В конце мая министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что Украина за месяц потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.