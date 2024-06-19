https://ria.ru/20240619/uilan-1954034910.html

Брат осужденного в России американца Уилана обвинил США в бездействии

Брат осужденного в России американца Уилана обвинил США в бездействии - РИА Новости, 19.06.2024

Брат осужденного в России американца Уилана обвинил США в бездействии

Администрация США ничего не предпринимает для освобождения американца Пола Уилана, отбывающего в России многолетний срок за шпионаж, заявил брат заключенного... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T16:57

2024-06-19T16:57

2024-06-19T16:57

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пол уилан

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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Администрация США ничего не предпринимает для освобождения американца Пола Уилана, отбывающего в России многолетний срок за шпионаж, заявил брат заключенного Дэвид. По его словам, Белый дом, называющий дело заключенного в РФ американца "приоритетом", лишает это понятие смысла. "Не похоже, чтобы дело Пола было приоритетом", - говорится в заявлении Дэвида Уилана для журналистов. Уилан отбыл треть назначенного ему 16-летнего срока, подчеркнул брат. Правительство США не продвинулось в переговорах о его обмене, убежден он. "Ложные обещания и надежды, а в реальности США, видимо, в последний раз озвучили предложение о том, как добиться освобождения Пола, в конце 2023 года. Но узнавать становится тяжелее, поскольку Белый дом сократил количество доступной для семьи информации", - добавил брат Уилана. Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Он был приговорен в РФ к 16 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже. Российские правоохранительные органы считают, что он пытался получить сведения о курсантах учебного заведения ФСБ. Американец настаивает на своей невиновности, а госдепартамент включил его в списки неправомерно удерживаемых и пытает договориться с Россией о его обмене.

https://ria.ru/20240408/obmen-1938701996.html

https://ria.ru/20240617/sud-1953315412.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сша, пол уилан