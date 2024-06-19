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Брат осужденного в России американца Уилана обвинил США в бездействии - РИА Новости, 19.06.2024
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16:57 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/uilan-1954034910.html
Брат осужденного в России американца Уилана обвинил США в бездействии
Брат осужденного в России американца Уилана обвинил США в бездействии - РИА Новости, 19.06.2024
Брат осужденного в России американца Уилана обвинил США в бездействии
Администрация США ничего не предпринимает для освобождения американца Пола Уилана, отбывающего в России многолетний срок за шпионаж, заявил брат заключенного... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T16:57
2024-06-19T16:57
в мире
россия
сша
пол уилан
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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Администрация США ничего не предпринимает для освобождения американца Пола Уилана, отбывающего в России многолетний срок за шпионаж, заявил брат заключенного Дэвид. По его словам, Белый дом, называющий дело заключенного в РФ американца "приоритетом", лишает это понятие смысла. "Не похоже, чтобы дело Пола было приоритетом", - говорится в заявлении Дэвида Уилана для журналистов. Уилан отбыл треть назначенного ему 16-летнего срока, подчеркнул брат. Правительство США не продвинулось в переговорах о его обмене, убежден он. "Ложные обещания и надежды, а в реальности США, видимо, в последний раз озвучили предложение о том, как добиться освобождения Пола, в конце 2023 года. Но узнавать становится тяжелее, поскольку Белый дом сократил количество доступной для семьи информации", - добавил брат Уилана. Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Он был приговорен в РФ к 16 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже. Российские правоохранительные органы считают, что он пытался получить сведения о курсантах учебного заведения ФСБ. Американец настаивает на своей невиновности, а госдепартамент включил его в списки неправомерно удерживаемых и пытает договориться с Россией о его обмене.
https://ria.ru/20240408/obmen-1938701996.html
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в мире, россия, сша, пол уилан
В мире, Россия, США, Пол Уилан
Брат осужденного в России американца Уилана обвинил США в бездействии

Брат: США ничего не делают, чтобы освободить Уилана из российской тюрьмы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГражданин США Пол Уилан
Гражданин США Пол Уилан - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Гражданин США Пол Уилан. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Администрация США ничего не предпринимает для освобождения американца Пола Уилана, отбывающего в России многолетний срок за шпионаж, заявил брат заключенного Дэвид.
По его словам, Белый дом, называющий дело заключенного в РФ американца "приоритетом", лишает это понятие смысла.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Госдеп заявил о переговорах с Россией по обмену заключенными
8 апреля, 19:41
"Не похоже, чтобы дело Пола было приоритетом", - говорится в заявлении Дэвида Уилана для журналистов. Уилан отбыл треть назначенного ему 16-летнего срока, подчеркнул брат. Правительство США не продвинулось в переговорах о его обмене, убежден он.
"Ложные обещания и надежды, а в реальности США, видимо, в последний раз озвучили предложение о том, как добиться освобождения Пола, в конце 2023 года. Но узнавать становится тяжелее, поскольку Белый дом сократил количество доступной для семьи информации", - добавил брат Уилана.
Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Он был приговорен в РФ к 16 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже. Российские правоохранительные органы считают, что он пытался получить сведения о курсантах учебного заведения ФСБ. Американец настаивает на своей невиновности, а госдепартамент включил его в списки неправомерно удерживаемых и пытает договориться с Россией о его обмене.
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
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В миреРоссияСШАПол Уилан
 
 
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