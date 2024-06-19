https://ria.ru/20240619/ubiystvo-1953889078.html

Появились подробности о подозреваемом в убийстве школьницы в Кузбассе

Появились подробности о подозреваемом в убийстве школьницы в Кузбассе - РИА Новости, 19.06.2024

Появились подробности о подозреваемом в убийстве школьницы в Кузбассе

Задержанный по подозрению в причастности к убийству 12-летней девочки в городе Топки Кемервоской области ранее был судим за убийство, это 49-летний местный... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T10:45

2024-06-19T10:45

2024-06-19T11:11

происшествия

кемерово

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953894137_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b6c8f2ad185cb509bc77f8b62a67d756.jpg

КЕМЕРОВО, 19 июн – РИА Новости. Задержанный по подозрению в причастности к убийству 12-летней девочки в городе Топки Кемервоской области ранее был судим за убийство, это 49-летний местный житель, сообщила пресс-служба СУСК по региону в Telegram-канале. Девочка пропала 18 июня в городе Топки, возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Позже СУСК региона сообщило, что тело пропавшего ребенка с признаками насильственной смерти было обнаружено в колодце рядом с заброшенным зданием. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании подозреваемого."В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, причастное к преступлению - им оказался ранее судимый за убийство 49-летний местный житель", – сообщает ведомство.Отмечается, что в настоящее время он задерживается в процессуальном порядке и доставляется к следователю СК для допроса и следственных действий. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения.

https://ria.ru/20240617/kriminal-1952940819.html

кемерово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видео с места убийства 12-летней девочки в Кузбассе Видео с места убийства 12-летней девочки в Кузбассе 2024-06-19T10:45 true PT0M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кемерово, следственный комитет россии (ск рф)