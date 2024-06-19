https://ria.ru/20240619/ubiystvo-1953889078.html
Появились подробности о подозреваемом в убийстве школьницы в Кузбассе
Появились подробности о подозреваемом в убийстве школьницы в Кузбассе - РИА Новости, 19.06.2024
Появились подробности о подозреваемом в убийстве школьницы в Кузбассе
Задержанный по подозрению в причастности к убийству 12-летней девочки в городе Топки Кемервоской области ранее был судим за убийство, это 49-летний местный... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T10:45
2024-06-19T10:45
2024-06-19T11:11
происшествия
кемерово
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 19 июн – РИА Новости. Задержанный по подозрению в причастности к убийству 12-летней девочки в городе Топки Кемервоской области ранее был судим за убийство, это 49-летний местный житель, сообщила пресс-служба СУСК по региону в Telegram-канале. Девочка пропала 18 июня в городе Топки, возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Позже СУСК региона сообщило, что тело пропавшего ребенка с признаками насильственной смерти было обнаружено в колодце рядом с заброшенным зданием. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании подозреваемого."В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, причастное к преступлению - им оказался ранее судимый за убийство 49-летний местный житель", – сообщает ведомство.Отмечается, что в настоящее время он задерживается в процессуальном порядке и доставляется к следователю СК для допроса и следственных действий. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения.
https://ria.ru/20240617/kriminal-1952940819.html
кемерово
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Видео с места убийства 12-летней девочки в Кузбассе
Видео с места убийства 12-летней девочки в Кузбассе
2024-06-19T10:45
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происшествия, кемерово, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемерово, Следственный комитет России (СК РФ)
Появились подробности о подозреваемом в убийстве школьницы в Кузбассе
Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Кузбассе ранее был судим